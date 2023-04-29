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高雄警眷警所推銷保健品陪夫值班自拍 楠梓分局說話了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄楠梓警分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所推銷保健食品，還陪丈夫值班，該名警眷當「送貨小妹」，將送貨到警所的畫面，自拍上傳網路；影片瘋傳後，分局今發聲明強調，現場值班幹部未制止拍攝，將予以行政懲處，以示警惕；另加強教育宣導，禁止在駐地從事購物等非公務行為，以維駐地安全。

網路各社群昨瘋傳影片，地點在楠梓警分局某派出所，只見影片中，一名戴著口罩的濃妝女子，送各式樣的保健食品到派出所，下方照片還留言，「今天當送貨小妹，警察也瘋瘦瘦飲料」。

瘋傳的影片和照片內容中，只見警員身上掛著「值班」牌，妻子也陪坐在值班台；另有註明一名警員從叔叔變哥哥，瘦下來後直接被倒追，宛若減肥廣告代言人，被當宣傳行銷；還有一名所長接下訂的養生飲料，被稱讚是「史上最帥氣的鮮肉所長」，連坐在值班台值班的員警接下訂貨，也被拍下「倩影」。

不僅網友狠酸，高雄警淪保健品直銷微商代言廣告，警員夫值班，警眷妻在旁陪上班；靠北Police昨也有人貼文，質疑「現在駐地是隨便阿貓阿狗能隨便進入兜售保健食品嗎？」、「派出所不是不能拍照？換成美女就可以了？一般民眾拍照早就被喝斥」。

楠梓警分局今天上午發出聲明表示，經查4月26日下午3時30分許，分局右昌派出所員警的配偶進入所內，收取同仁購買益生菌款項，並非「警察收錢」。

檢視影片內容，發現現場值班幹部未制止拍攝該名警眷部分，將依相關規定予以行政懲處，以示警惕；另加強教育宣導，禁止在駐地從事購物等非公務行為，以維駐地安全。

高雄楠梓分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所內推銷保健食品，一名警員被拍下減肥前後照片，成了減肥廣告代言人。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高雄楠梓分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所內推銷保健食品，一名警員被拍下減肥前後照片，成了減肥廣告代言人。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高雄楠梓分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所內推銷保健食品，還陪值班的丈夫上班自拍。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高雄楠梓分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所內推銷保健食品，還陪值班的丈夫上班自拍。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高雄楠梓分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所內推銷保健食品，送貨到警所給員警時，自拍上傳網路宣傳。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高雄楠梓分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所內推銷保健食品，送貨到警所給員警時，自拍上傳網路宣傳。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高雄楠梓分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所內推銷保健食品，送貨到所時，自拍上傳網路宣傳，害慘警所一干人等。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高雄楠梓分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所內推銷保健食品，送貨到所時，自拍上傳網路宣傳，害慘警所一干人等。圖／取自社群「社會事新聞影音」

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