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影／新北左轉車搶快連環撞 對方車滾了1圈半 還害騎士骨折

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

48歲陳姓女子今天上午開車從新北市林口區文化二路左轉中山路時，不慎與對向翁男所駕駛汽車碰撞，導致翁男人車騰空翻轉一圈半，碰撞等紅燈機車，才落地側翻路旁，騎士被撞拋飛重摔落地左手骨折，緊急送醫急救沒有生命危險。肇事駕駛皆無酒駕，事故原因有待釐清。

據了解，陳姓女子（48歲）今天清晨6時許獨自駕車，途中行經新北市林口區文化二路時，疑未禮讓直行車先行直接左轉中山路，不慎與對向翁男（22歲）所駕駛的汽車發生碰撞，導致翁男人車騰空翻轉一圈半，撞過一旁停等紅燈的呂姓騎士（33歲），車身側躺路旁。

警消獲報趕抵，緊急協助3名傷患就醫，陳女下巴撕裂傷、翁男肢體疼痛、騎士呂男則左手骨折開刀留院治療，陳、呂兩人沒有酒駕，翁男酒測值每公升0.05毫克未超標，至於肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。

新北市消防局第二救災救護大隊則提醒，民眾遇到車禍時應立即撥打110或119報案，提供正確的地點及詳述現場狀況，才能讓警方及消防救援能量迅速到位，切記不可隨便搬動傷患，以免造成二度傷害。林口警方則呼籲駕駛人，應恪遵相關交通規則，行經路口時應放慢車速，切勿搶快，以確保用路人安全。

陳姓女子開車搶快左轉新北市林口區中山路釀3車碰撞，害騎士左手骨折送醫急救。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女子開車搶快左轉新北市林口區中山路釀3車碰撞，害騎士左手骨折送醫急救。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女子開車搶快左轉新北市林口區中山路釀3車碰撞，害騎士左手骨折送醫急救。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女子開車搶快左轉新北市林口區中山路釀3車碰撞，害騎士左手骨折送醫急救。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女子開車搶快左轉新北市林口區中山路釀3車碰撞，害騎士左手骨折送醫急救。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女子開車搶快左轉新北市林口區中山路釀3車碰撞，害騎士左手骨折送醫急救。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女子開車搶快左轉新北市林口區中山路釀3車碰撞，害騎士左手骨折送醫急救。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女子開車搶快左轉新北市林口區中山路釀3車碰撞，害騎士左手骨折送醫急救。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女子開車搶快左轉新北市林口區中山路釀3車碰撞，害騎士左手骨折送醫急救。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女子開車搶快左轉新北市林口區中山路釀3車碰撞，害騎士左手骨折送醫急救。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女子開車搶快左轉新北市林口區中山路釀3車碰撞，害騎士左手骨折送醫急救。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女子開車搶快左轉新北市林口區中山路釀3車碰撞，害騎士左手骨折送醫急救。記者曾伯愷／翻攝

林口 酒駕

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