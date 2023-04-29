北市行人交通事故死傷長者居多 集中公園市場附近

台北市警方今天表示，今年A1交通事故以65歲以上長者占多數，像士林區高齡行人交通事故釀2死35傷，原因為闖紅燈或未依規定穿越車道，事故地點集中在公園、市場附近道路。

A1交通事故是指造成人員當場或24小時內死亡的交通事故。

台北市警察局士林分局發布新聞資料指出，北市今年的A1交通事故，以65歲以上高齡年長者占多數，發生原因多為闖紅燈、未依規定擅自穿越車道。

士林警分局表示，高齡年長者在清晨外出運動、上市場買菜或跨越車道趕搭公車，因行動較緩慢，常會不幸發生人車擦撞釀成交通事故意外。

警方統計，士林區今年1月1日至4月28日發生高齡行人交通事故共42件，造成2人死亡、35人受傷，主要在公園、市場附近道路。

士林警分局為向長者宣導，日前派員前往轄區的樂齡中心進行交通安全活動，由員警以面對面感性方式進行宣導，並提供反光臂條與長者互動，盼提升長者的行人交通安全意識。

警方表示，民眾可提醒家中高齡長者，若不依標誌、標線、號誌或擅自穿越車道會違反交通法規，應告知穿越道路時應走行人穿越道，遵循號誌，且路口綠燈秒數不足時、不要強行通過。

警方呼籲，長者在清晨、天色昏暗外出時，可穿著亮色系衣物並配戴反光飾品，可讓車輛駕駛及時注意，確保用路安全。