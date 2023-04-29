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高雄警眷派出所推銷保健食品影片瘋傳 值班幹部遭懲處

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄楠梓警分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所內推銷保健食品，不少警員看在同事的面子上，買了食品，該名警眷當「送貨小妹」宅配到派出所後，自拍上傳網路還附註「警察也瘋瘦瘦飲料」當行銷宣傳，未料影片瘋傳後各社群，害慘警所相關一干人等，分局除訓誡外，祭出對值班幹部申誡處分。

網路各社群昨瘋傳影片，地點在楠梓警分局某派出所，只見影片中，一名戴著口罩的濃妝女子，送各式樣的保健食品到派出所，下方照片還留言，「今天當送貨小妹，警察也瘋瘦瘦飲料」。

瘋傳的影片和照片內容中，只見警員身上掛著「值班」牌，妻子也陪坐在值班台，另有註明一名警員從叔叔變哥哥，瘦下來後直接被倒追，宛若減肥廣告般當宣傳行銷，還有一名所長接下訂的養生飲料，被稱讚是「史上最帥氣的鮮肉所長」，連坐在值班台值班的員警接下訂貨，也被拍下「倩影」。

不僅網友狠酸，高雄警淪保健品直銷微商代言廣告，警員夫值班，警眷妻在旁陪上班，靠北Police昨也有人貼文，質疑「現在駐地是隨便阿貓阿狗能隨便進入兜售保健食品嗎？」、「派出所不是不能拍照？換成美女就可以了？一般民眾拍照早就被喝斥」。

影片瘋傳後，楠梓警分局今天上午表示，由於該名警員在派出所內拍照加推銷，當時值班幹部卻未制止她拍攝，也讓她在駐地從事商業行為，因此在場的值班幹部會先予以申誡處分，其他人正審酌中；楠梓分局重申，嚴禁在派出所從事非公務之行為，盼所屬遵從。

高雄楠梓分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所內推銷保健食品，還陪值班的警察丈夫一起坐在值班台上班自拍。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高雄楠梓分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所內推銷保健食品，還陪值班的警察丈夫一起坐在值班台上班自拍。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高雄楠梓分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所內推銷保健食品，一名警員被迫成為食品減肥代言人。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高雄楠梓分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所內推銷保健食品，一名警員被迫成為食品減肥代言人。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高雄楠梓分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所內推銷保健食品，送貨到所給值班員警，拍照上傳網路宣傳。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高雄楠梓分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所內推銷保健食品，送貨到所給值班員警，拍照上傳網路宣傳。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高雄楠梓分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所內推銷保健食品，送貨到所時，自拍上傳網路宣傳，害慘警所一干人等。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄楠梓分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所內推銷保健食品，送貨到所時，自拍上傳網路宣傳，害慘警所一干人等。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

保健食品 幹部

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