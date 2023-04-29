高雄警眷派出所推銷保健食品影片瘋傳 值班幹部遭懲處

高雄楠梓警分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所內推銷保健食品，不少警員看在同事的面子上，買了食品，該名警眷當「送貨小妹」宅配到派出所後，自拍上傳網路還附註「警察也瘋瘦瘦飲料」當行銷宣傳，未料影片瘋傳後各社群，害慘警所相關一干人等，分局除訓誡外，祭出對值班幹部申誡處分。

網路各社群昨瘋傳影片，地點在楠梓警分局某派出所，只見影片中，一名戴著口罩的濃妝女子，送各式樣的保健食品到派出所，下方照片還留言，「今天當送貨小妹，警察也瘋瘦瘦飲料」。

瘋傳的影片和照片內容中，只見警員身上掛著「值班」牌，妻子也陪坐在值班台，另有註明一名警員從叔叔變哥哥，瘦下來後直接被倒追，宛若減肥廣告般當宣傳行銷，還有一名所長接下訂的養生飲料，被稱讚是「史上最帥氣的鮮肉所長」，連坐在值班台值班的員警接下訂貨，也被拍下「倩影」。

不僅網友狠酸，高雄警淪保健品直銷微商代言廣告，警員夫值班，警眷妻在旁陪上班，靠北Police昨也有人貼文，質疑「現在駐地是隨便阿貓阿狗能隨便進入兜售保健食品嗎？」、「派出所不是不能拍照？換成美女就可以了？一般民眾拍照早就被喝斥」。