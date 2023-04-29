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詐騙手法翻新阻詐警民合作 南市3月阻詐金額7176萬

中央社／ 台南29日電

詐騙手法不時翻新，「防詐」有賴警民共同合作。依南市府一項統計，單是3月警民合作成功阻詐就達147件，攔阻詐騙款項逾新台幣7176萬元。

台南市長黃偉哲日昨召開4月治安會報中，也公開表揚3月份阻詐有功的207人。受獎者包括金融機構攔阻金額達百萬元的華南銀行、渣打銀行、中國信託、第一銀行、新光銀行、國泰世華、永豐銀行、中華郵政、京城銀行、歸仁區農會及統一超商、全家超商店員。

警方今天公布阻詐案例，包括第一警分局協同被害人預先部署警力埋伏，成功逮捕詐騙車手並攔阻2000多萬元詐騙匯款，有效打擊犯罪，保障民眾生命財產安全。

另外，60多歲陳姓男子遭靈骨塔業者詐騙，宣稱投資利潤頗豐，銀行臨櫃提款300萬元交付，因提領鉅額現金，行員警覺有異，通報轄區員警到場協助攔阻詐騙；豈料陳男當天下午又再次前往另家銀行要提領300萬，所幸行員高度警覺，通報警方協助，員警了解及查看陳男手機紀錄後，提醒這是詐騙集團慣用的假靈骨塔投資詐騙手法，陳男才驚覺差點受騙。

台南市政府警察局長廖宗山指出，近期詐騙集團常利用透過簡訊、交友軟體或網頁(如youtube、FB等)廣告等管道，接觸投資人，再以「投資體驗群」為幌子，要求民眾私加LINE聯繫群組，後續假借專業投資策略師一對一教學投資，引導投資飆股、未上市公司、虛擬貨幣等投資標的；待民眾匯款投資獲利要出金時，以洗碼量不足、保證金或稅金等各種理由不讓出金，甚至直接凍結帳號、關閉投資網站。

廖宗山提醒民眾遇到類似詐騙情事，提高警覺立即撥打「110」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助查證，以免遭騙。

詐騙集團 超商

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