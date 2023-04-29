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工人沒勞保、防護不足 捷運萬大線工程10缺失挨罰15萬

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

捷運萬大線工程日前發生公安意外，造成1施工人員死亡，北市勞檢處先是開罰30萬元，近日勞檢後更發現10項缺失，包括暴露鋼筋未有保護設施、未依法投保勞保與職災保險等，勞檢處當場裁罰15萬元罰鍰。捷運局回應，所有缺失皆會要求廠商立即改善，未投保勞工不得進入工地。

北捷萬大線第二工程地下隧道，4月6日執行潛盾機拆卸工程，62歲邱姓工人不慎遭機具轉盤撞擊，送醫搶救仍不治，北市勞檢處立即派員到工地檢查後，勒令承包商停工，依職業安全衛生法處30萬元罰鍰，並將包商移送司法偵辦。

中央勞動部與北市勞檢處後續進行全面勞動檢查，卻發現施工現場多達10項缺失。勞檢處指出，主要缺失包括暴露鋼筋未有保護設施、堆高機駕駛座位未有安全帶、護欄高度不足、護蓋未漆黃色警告訊息、未依法投保勞工保險及職業災害保險，立即開罰捷運局15萬元。

勞動局表示，捷運工程為北市重大公共工程，施工期程長、作業風險高，未來除持續加強檢查外，並請主辦機關建置高風險作業通報及查核機制，納入「本市工安科技降災平安4年計畫」內執行，公共工程職安水準。

北市捷運局回應，暴露鋼筋未設有保護設施部分，已請廠商立即加設圈圍及保護套，並請廠商巡查時隨時注意，後續也會加強稽查，避免造成施工人員危險。

堆高機駕駛座未有安全帶部分，捷運局已請廠商將不合格機具運離工地，要求廠商於機具進場前均需實施自動檢查，不合格之機具禁止進入工地，稽查時會針對廠商自動檢查紀錄及機具安全設施加強檢查。

捷運局說，部分護欄高度不足已要廠商立即改善，將護欄加高，護蓋未漆黃色警告訊息也請廠商全面檢視，加設警告訊息，護欄、護蓋安全會列入稽查重點。捷運局也要求，進入工地的人員均需投保勞工保及職災保險，加強稽查施工人員投保紀錄，同時禁止未投保勞工進入工地。

萬大線施工現場，發現暴露鋼筋未有保護設施。圖／北市勞檢處提供
萬大線施工現場，發現暴露鋼筋未有保護設施。圖／北市勞檢處提供
萬大線施工現場內的堆高機駕駛座位未有安全帶。圖／北市勞檢處提供
萬大線施工現場內的堆高機駕駛座位未有安全帶。圖／北市勞檢處提供

捷運 勞檢 北市

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