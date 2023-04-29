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新北男載女友閃野狗自撞電桿 剛下車...車頭自燃成火球

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

43歲翁姓男子昨天深夜開車載著李姓女友外出遊玩，途中行經新北市淡水區北新路一段，疑為閃避野狗自撞路旁電線桿，導致汽車車頭冒煙，翁男與女友自行脫困下車察看，整輛車旋即燒成一團火球，所幸翁男及其女友肢體擦傷送醫無礙，至於肇事原因有待後續調查釐清。

據了解，翁姓男子（43歲）昨天深夜11時53分左右，開車載著李姓女友（43歲）準備到新北市金山區遊玩。途中行經新北市淡水區北新路一段606號前，一隻野狗突然竄出路上，翁男急於閃避不慎失控自撞路邊電線桿。

強大撞擊力導致車頭冒煙，翁男與李友自行脫困下車查看，旋即火舌竄出整輛車燒成一團火球，警消獲報到場灑水滅火，翁男、李女肢體輕微擦傷，緊急送醫急救所幸沒有大礙，翁男沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續調查釐清。

翁男開車在新北市淡水區北新路一段自撞電線桿起火，所幸車內兩人僅擦傷送醫無礙。記者曾伯愷／翻攝
翁男開車在新北市淡水區北新路一段自撞電線桿起火，所幸車內兩人僅擦傷送醫無礙。記者曾伯愷／翻攝
翁男開車在新北市淡水區北新路一段自撞電線桿起火，所幸車內兩人僅擦傷送醫無礙。記者曾伯愷／翻攝
翁男開車在新北市淡水區北新路一段自撞電線桿起火，所幸車內兩人僅擦傷送醫無礙。記者曾伯愷／翻攝
翁男開車在新北市淡水區北新路一段自撞電線桿起火，所幸車內兩人僅擦傷送醫無礙。記者曾伯愷／翻攝
翁男開車在新北市淡水區北新路一段自撞電線桿起火，所幸車內兩人僅擦傷送醫無礙。記者曾伯愷／翻攝
翁男開車在新北市淡水區北新路一段自撞電線桿起火，所幸車內兩人僅擦傷送醫無礙。記者曾伯愷／翻攝
翁男開車在新北市淡水區北新路一段自撞電線桿起火，所幸車內兩人僅擦傷送醫無礙。記者曾伯愷／翻攝

女友 淡水

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