新北男載女友閃野狗自撞電桿 剛下車...車頭自燃成火球

43歲翁姓男子昨天深夜開車載著李姓女友外出遊玩，途中行經新北市淡水區北新路一段，疑為閃避野狗自撞路旁電線桿，導致汽車車頭冒煙，翁男與女友自行脫困下車察看，整輛車旋即燒成一團火球，所幸翁男及其女友肢體擦傷送醫無礙，至於肇事原因有待後續調查釐清。

據了解，翁姓男子（43歲）昨天深夜11時53分左右，開車載著李姓女友（43歲）準備到新北市金山區遊玩。途中行經新北市淡水區北新路一段606號前，一隻野狗突然竄出路上，翁男急於閃避不慎失控自撞路邊電線桿。