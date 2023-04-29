台南5月2日法拍會 永康全新電梯公寓2拍底價640萬

行政執行署台南分署訂於5月2日舉辦拍賣會，除上午轎車、畫作、泰達幣等動產拍賣外，下午3時將拍賣一戶屋齡約5年的台南永康區信義街電梯公寓，為第2次拍賣，最低拍賣價額為640萬元，保證金128萬元。

台南分署指出，安南區一建設公司因欠繳107-108年度營利事業所得稅、房屋稅等，經移送台南分署強制執行，尚欠267萬多元，4月間第1次拍賣底價800萬元。當時還安排執行人員帶看，吸引不少民眾前往，但未順利拍出。

台南分署表示，該拍賣房屋為屋齡約5年的5層樓電梯公寓，位在4樓，面積為57.09平方公尺、陽台面積為6.28平方公尺，合計63.37平方公尺，約19.1坪，室內格局是2房2衛浴，全新空屋。

這次是第2次拍賣，最低拍賣價額為640萬元，保證金128萬元。