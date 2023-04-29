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台南5月2日法拍會 永康全新電梯公寓2拍底價640萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

行政執行署台南分署訂於5月2日舉辦拍賣會，除上午轎車、畫作、泰達幣等動產拍賣外，下午3時將拍賣一戶屋齡約5年的台南永康區信義街電梯公寓，為第2次拍賣，最低拍賣價額為640萬元，保證金128萬元。

台南分署指出，安南區一建設公司因欠繳107-108年度營利事業所得稅、房屋稅等，經移送台南分署強制執行，尚欠267萬多元，4月間第1次拍賣底價800萬元。當時還安排執行人員帶看，吸引不少民眾前往，但未順利拍出。

台南分署表示，該拍賣房屋為屋齡約5年的5層樓電梯公寓，位在4樓，面積為57.09平方公尺、陽台面積為6.28平方公尺，合計63.37平方公尺，約19.1坪，室內格局是2房2衛浴，全新空屋。

這次是第2次拍賣，最低拍賣價額為640萬元，保證金128萬元。

台南分署指出，因本次拍賣採通訊投標的方式，民眾可以親至台南分署索取，或至台南分署網站下載投標書、保證金封存袋、標封及其他投標相關文件，將願買的標的及願出的價額，填具投標書連同應繳的保證金妥為密封，並依台南分署規定標封格式載明開標日、時、案號及相關內容，再將標封黏貼於信封後彌封，以雙掛號方式，於開標日前一日寄達台南中正路郵局76號信箱即可。同時，請民眾於投標前詳細了解拍賣公告上的記載。

台南分署指出，屋齡約5年的永康區信義街電梯公寓為第2次拍賣，最低拍賣價額為640萬元，保證金128萬元。圖／台南分署提供
台南分署指出，屋齡約5年的永康區信義街電梯公寓為第2次拍賣，最低拍賣價額為640萬元，保證金128萬元。圖／台南分署提供

台南 公寓 電梯

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