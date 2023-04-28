狗突竄出害3名騎士上班慘摔 屏警查訪飼主出面說明

屏東4月6日早上6點左右發生機車追撞事故，江姓騎士沿市道188號由屏東往高雄方向，行經20.5K南下車道處時，一隻小狗突然從路邊竄出，他為閃避緊急煞車，造成後方宗姓及劉姓騎士發生碰撞倒地，警方獲報到場，協助傷者送醫，3名騎士皆無酒駕，已調閱周邊監視器，查訪該犬隻是否有飼主，以釐清肇事原因。

年約26歲的江姓騎士4月6日早上6點58分左右，騎機車出門上班，途中行經屏188線20.5K南下車道處時，一隻小型犬疑似突然從他右方人行道衝出跑上馬路，他為了閃避犬隻緊急煞車，造成後方宗姓及劉姓騎士發生追撞倒地。

事發後，騎士家人到地方臉書社團發文，貼上行車記錄器拍到狗的畫面，拜託網友幫忙協尋狗狗的主人，希望他出面解釋處理。

警方表示，事故造成江男、劉男輕微擦挫傷，宗女則因碰撞倒地時用手撐地，造成手部骨折，傷勢較為嚴重仍住院治療中，3名騎士皆沒有酒駕，現已調閱事故地點周邊監視器並訪查目擊證人，搜尋該犬隻是否有飼主，以釐清肇事原因。