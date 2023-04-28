建商稱與竹北道路坍塌無關 新竹縣府：業者自我解讀

新竹縣竹北某建案周邊道路昨天崩塌，建商今天指稱，「應與本公司無關」。新竹縣政府晚間表示，這是建商自我解讀，新竹地檢署已分案調查，一切以調查結果為最後處理依據。

新竹縣竹北市莊敬六街昨天上午發生道路坍塌出現「天坑」，造成停放路邊車格內的車輛墜落，這已是某建案周邊道路發生第5次明顯坍塌情形。

新竹縣政府工務處昨天下午會同新竹地檢署檢察官、土木技師、大地技師與建商一起進入工地勘查。

此建案的建設公司今天在臉書（Facebook）發布新聞稿指稱，此次路面塌陷位置在工地旁道路的另一側，建案工地無發生坍塌，建案周邊擋水措施均依竹縣府核定方案施作完成，工地地下室也未發生異常出水或砂土流入，「建案工地與本次路面塌陷並無直接關係」。

建商表示，新竹縣政府工務處初步研判是因前幾日大雨，上游豆子埔溪地下水向低窪流動時，使得莊敬六街與勝利二路附近的周邊路面基地部分被掏空，造成路面塌陷，因此，「本次路面塌陷應與本公司無關」。

建商指出，建案包括擬復工計畫、每日巡檢並監測建案基路周遭路面等，都依據竹縣府規定行政程序申請完成，強化地質工程完工後更須經過2個不同公會的第三方專業技師認證通過才核可復工，所有過程合法，無外傳有不法情事。

建商表示，近日外界質疑，非客觀評論，且與事實不符，情緒性語言與此次案件無關，已嚴重侵害公司名譽，將保留法律追訴權。

針對建商新聞稿內引述工務處說法，新竹縣政府晚間發布聲明稿指出，工務處絕無稱「本次路面塌陷與本公司應無直接關係」等語，這是建商自我解讀，目前新竹地檢已分案調查，一切以調查結果作最後處理依據。

另外，新竹縣工務處今天上午發布新聞稿表示，初判造成莊敬六街坍塌原因為建商開挖地下室抽取地下水，導致土砂層部分帶走地層下陷。

工務處指出，為防止附近道路再次坍塌，已要求建商以透地雷達設備詳實檢測建案四周的勝利二路、勝利一路、莊敬六街及自強北路，確認是否仍有土質流失造成坑洞，以便立即作改善處理。