恐嚇將在阿里山「隨機殺人」 警方查出他是慣犯

今午驚傳有不明人士以網路信件方式，寄恐嚇信件給山林悠遊網，標題是「我準備了五個燃燒瓶，一把匕首」，聲稱5月1日將進入阿里山「隨機殺人」並直播；嘉縣警局全力追查防範，初步調查與3月及1月在臉書揚言，要在桃機、松山機直播隨機殺人為同人。

嘉義縣警察局今天下午1點多接獲報案，有不明人士以名稱「邵維省」寄恐嚇網路信件給山林悠遊網，標題為「我準備了五個燃燒瓶，一把匕首」，內文聲稱，「5月1日我將進入阿里山，隨機殺人，割喉，並且隨機朝人群密集之處投擲燃燒瓶，同時向樹木投擲燃燒瓶放火！我的同伴並且會在臉書同步直播這一偉大壯舉！」

警方正在積極追查該名人士，初步調查跟今年3月及1月，於臉書揚言要在桃機、松山機場「隨機殺人」的手法及口吻均相仿，初研判為同一人所為，這次嫌疑人改採網路寄恐嚇信件，警方已鎖定，追查IP，將擴大防護勤務，維護人民安全。