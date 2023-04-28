快訊

涉詐領助理費、資策會案 高虹安結束6小時庭訊不發一語

恐嚇將在阿里山「隨機殺人」 警方查出又是同一人所為

希臘論壇馬英九：台灣非烏克蘭、也不希望成為香港第二

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恐嚇將在阿里山「隨機殺人」 警方查出他是慣犯

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

今午驚傳有不明人士以網路信件方式，寄恐嚇信件給山林悠遊網，標題是「我準備了五個燃燒瓶，一把匕首」，聲稱5月1日將進入阿里山「隨機殺人」並直播；嘉縣警局全力追查防範，初步調查與3月及1月在臉書揚言，要在桃機、松山機直播隨機殺人為同人。

嘉義縣警察局今天下午1點多接獲報案，有不明人士以名稱「邵維省」寄恐嚇網路信件給山林悠遊網，標題為「我準備了五個燃燒瓶，一把匕首」，內文聲稱，「5月1日我將進入阿里山，隨機殺人，割喉，並且隨機朝人群密集之處投擲燃燒瓶，同時向樹木投擲燃燒瓶放火！我的同伴並且會在臉書同步直播這一偉大壯舉！」

警方正在積極追查該名人士，初步調查跟今年3月及1月，於臉書揚言要在桃機、松山機場「隨機殺人」的手法及口吻均相仿，初研判為同一人所為，這次嫌疑人改採網路寄恐嚇信件，警方已鎖定，追查IP，將擴大防護勤務，維護人民安全。

不明人士今下午以網路信件方式，寄恐嚇信件給山林悠遊網，聲稱5月1日將進入阿里山「隨機殺人」並直播。記者呂慧瑜／翻攝
不明人士今下午以網路信件方式，寄恐嚇信件給山林悠遊網，聲稱5月1日將進入阿里山「隨機殺人」並直播。記者呂慧瑜／翻攝

殺人 直播 恐嚇

延伸閱讀

嘉縣鄒族學生展技藝 結合阿里山茶、櫻花做麵包

「護濕辣嬌」直播猥褻長照老人賺外快 她被判拘役沒收25萬

阿里山杜鵑花音樂會29日登場 嘉大管樂團快閃演出

一票換一票！ 阿里山鐵路票根可免費搭日本黑部峽谷鐵道

相關新聞

影／汐止鐵皮工廠傳大型火警 濃煙直竄32輛消防馳援搶救中

新北市消防局今天下午5時33分獲報，汐止區長江街100巷內，發生鐵皮工廠火警，現場疑為資源回收垃圾場起火，濃煙直竄，人員...

調查局最新人事異動曝光 北機站副主任辦高虹安調升科長

調查局今天發布科長人事異動名單，共有51人調整職務，北機站副主任許慈健偵辦新竹市長高虹安詐領助理費案，調升廉政處賄選查察...

18歲孝子剛拿到駕照卻車禍身亡 學校嘆：他上進又懂事

高雄一名上個月才拿到駕照的18歲高中生，今天凌晨1點多疑騎車過彎不慎自撞分隔島送醫不治，校內師生難過不捨，校長說，楊同學...

澎湖「比YA」女道歉了！發文還原事發經過 最新聲明曝光

台灣觀光客在澎湖打人事件愈演愈烈，涉案之一女子返台時對媒體鏡頭比YA引發公憤後，後來有網友在臉書「爆廢公社二館」轉貼出這...

恐嚇將在阿里山「隨機殺人」 警方查出他是慣犯

今午驚傳有不明人士以網路信件方式，寄恐嚇信件給山林悠遊網，標題是「我準備了五個燃燒瓶，一把匕首」，聲稱5月1日將進入阿里...

貨車推撞機車 騎士人車衝對向再撞汽車 釀2傷肇因待查

41歲蔡姓男子今天下午，他開著一輛貨車行經新北市五股區成泰路一段、蓬萊路口，疑未注意車前狀況追撞前方陳女所騎機車，導致機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦