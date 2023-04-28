貨車推撞機車 騎士人車衝對向再撞汽車 釀2傷肇因待查

41歲蔡姓男子今天下午，他開著一輛貨車行經新北市五股區成泰路一段、蓬萊路口，疑未注意車前狀況追撞前方陳女所騎機車，導致機車失控衝向對向車道，迎面撞上對向李男所開汽車，陳女與後座乘客戴女拋摔落地，肢體擦挫傷送醫急救無礙。肇事駕駛皆無酒駕，事故原因待查。

據了解，蔡姓男子（41歲）今天下午3時許開著一輛貨車，他沿著新北市五股區成泰路一段往中興路方向行駛，途中他行經成泰路一段與蓬萊路口，疑未注意車前狀況追撞前方陳女（47歲）所騎機車，導致陳女與後座乘客戴女人車衝往對向車道，迎面撞上對向李男（27歲）所駕駛汽車。