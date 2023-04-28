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影／見證花東鐵道史列文化資產 玉里鐵道宿舍聚落遭祝融吞噬

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮玉里火車站南側鐵道宿舍聚落，見證花東鐵道歷史，曾在文史工作者搶救、提報下，被花蓮縣文化局登錄為「聚落建築群」，列入文化資產。今天傍晚突遭祝融，木造房舍火勢快速延燒，花蓮縣消防局派出大批人車灌救，初步清查有6戶受損，花蓮縣文化局表示將派專業團隊現勘，提供後續評估建議給台鐵。

花蓮縣消防局今天傍晚5時29分獲報，玉里鎮大同路起火，派出玉里、東里、三民、瑞穗、富里、觀音等6個消防分隊、50多名警義消往灌救，火勢約1小時後獲得控制，有6戶遭火噬，雖是空屋，但平時有街友在該處活動，消防人員不敢大意，正逐戶清查。

這處鐵道聚落群約有10多戶，早期為鐵路員工宿舍，後來多半遷走，多數殘破不堪，也有幾戶保留日式屋瓦和檜木，保存最好的是當年的工務段總務股長和機務段主任宿舍，已超過50年歷史。

約5年前台鐵打算拆除再利用，但在地文史工作者認為，這處日式宿舍群是花東鐵路沿線保存最完整，見證也述說花東鐵路百年歷史，很有意義，發起搶救，依文資法第14條提報為縣定古蹟；縣府經召開公聽會、文資審議會等程序，於4年前登錄為聚落建築群。

根據文化局資料，玉里車站鐵道宿舍群為獨棟官舍、共濟官舍、本島人官舍及其他附屬設施所構成，是東部縱谷鐵道沿線少見之鐵道宿舍群；現存1930年代之共濟官舍及本島人官宿，1960年代改建之磚造宿舍，可呈現不同階段的鐵道宿舍歷史及建築技術、材料與工法等特徵，具鐵道史1930至1960年代重要參考價值。

花蓮縣文化局文資科長黃用斌表示，玉里車站鐵道宿舍群登錄為聚落建築群時，所有權人台鐵也參與審議程序，了解聚落範圍內建物需先保存，未來如有修復及再利用規畫，必須依文資法相關規定，先調查研究，再做規畫設計，後續進行施工。縣府依文資法第40條辦理保存及再發展的上位計畫，去年12月完成成果報告，至於台鐵的修復再利用計畫則尚未啟動。

黃用斌說，這處文化資產的所有權屬於台鐵，原則上是由台鐵管養維護，今天遭受火災後，將盡速派專業服務中心團隊現勘，了解毀損情形，並做紀錄，做出後續評估建議。

被花蓮縣文化局登錄為「聚落建築群」，列入文化資產的玉里車站鐵道宿舍群，今天傍晚起火，消防人員派出大批人車灌救。圖／民眾提供
被花蓮縣文化局登錄為「聚落建築群」，列入文化資產的玉里車站鐵道宿舍群，今天傍晚起火，消防人員派出大批人車灌救。圖／民眾提供
被花蓮縣文化局登錄為「聚落建築群」，列入文化資產的玉里車站鐵道宿舍群，今天傍晚起火，消防人員派出大批人車灌救。圖／民眾提供
被花蓮縣文化局登錄為「聚落建築群」，列入文化資產的玉里車站鐵道宿舍群，今天傍晚起火，消防人員派出大批人車灌救。圖／民眾提供
花蓮玉里火車站南側的日式鐵道宿舍聚落群，曾獲在地文史工作者疾呼保存，並由縣府登錄為聚落建築群，列入文化資產。圖／報系資料照片
花蓮玉里火車站南側的日式鐵道宿舍聚落群，曾獲在地文史工作者疾呼保存，並由縣府登錄為聚落建築群，列入文化資產。圖／報系資料照片
花蓮玉里火車站南側的日式鐵道宿舍聚落群，曾獲在地文史工作者疾呼保存，並由縣府登錄為聚落建築群，列入文化資產。圖／報系資料照片
花蓮玉里火車站南側的日式鐵道宿舍聚落群，曾獲在地文史工作者疾呼保存，並由縣府登錄為聚落建築群，列入文化資產。圖／報系資料照片
被花蓮縣文化局登錄為「聚落建築群」，列入文化資產的玉里車站鐵道宿舍群，今天傍晚起火，消防人員派出大批人車灌救。圖／民眾提供
被花蓮縣文化局登錄為「聚落建築群」，列入文化資產的玉里車站鐵道宿舍群，今天傍晚起火，消防人員派出大批人車灌救。圖／民眾提供
被花蓮縣文化局登錄為「聚落建築群」，列入文化資產的玉里車站鐵道宿舍群，今天傍晚起火，消防人員派出大批人車灌救。圖／民眾提供
被花蓮縣文化局登錄為「聚落建築群」，列入文化資產的玉里車站鐵道宿舍群，今天傍晚起火，消防人員派出大批人車灌救。圖／民眾提供
花蓮玉里火車站南側的日式鐵道宿舍聚落群，房舍雖老舊破敗，仍保有日式建物味道。圖／報系資料照片
花蓮玉里火車站南側的日式鐵道宿舍聚落群，房舍雖老舊破敗，仍保有日式建物味道。圖／報系資料照片

鐵道 宿舍 花蓮

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