苗縣貨車載運怪手翻覆變形 駕駛受困近3小時送醫不治

苗栗縣57歲廖姓男子今天駕駛貨車載運挖土機前往三灣鄉時，因不明原因失控翻覆，廖男受困在變形車體與山壁間近3小時，經動用機具協助脫困時已無生命跡象，送醫搶救被宣告不治。

苗栗縣消防局指出，今天上午11時許接獲報案，指三灣鄉大河村發生車輛翻覆事故，救護人員趕抵現場發現1輛貨車連同載運的挖土機一併翻覆，駕駛受困在車內，初步評估已無生命跡象。

警方表示，由於車輛往左方山壁側翻，貨車駕駛被壓在最下方，消防隊僅憑破壞器材無法施救，立即請求器材車、大型拖吊機具到場支援增加救援空間，歷經近3小時才將男子救出送醫，男子到院急救30分鐘後被宣告不治。

警方指出，貨車駕駛為57歲廖姓男子、造橋鄉人，因現場無監視器，事故發生原因仍待進一步調查。