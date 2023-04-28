竹北建案周邊道路頻坍塌 將封路做透地雷達檢測

針對新竹縣竹北市某建案周邊道路多次坍塌事件，竹北市公所今天表示，將同意新竹縣府借用路權，供縣府進行透地雷達等相關安全檢測，為市民及附近住戶把關行、住安全。

新竹縣竹北市莊敬六街昨天上午發生道路坍塌出現「天坑」，造成停放路邊車格內的車輛墜落，這已是某建案周邊道路發生第5次明顯坍塌情形。

竹北市公所今天發布新聞稿，竹北市長鄭朝方表示，此建案的周邊道路坍塌事件，建案權責單位屬於新竹縣政府工務處，市公所負責市區道路維管。

他指出，為了解建案是否對周圍道路造成土壤擾動而下陷，公所同意縣府借用建案四周路權，提供縣府進行透地雷達等相關安全檢測，為市民及住民把關行、住的安全。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，為防止某建案周邊道路再度坍塌，已要求建商以透地雷達設備詳實檢測建案四周包括勝利二路、勝利一路、莊敬六街及自強北路，確認是否仍有土質流失造成坑洞。

竹縣府指出，由於建案周邊路段的路權為竹北市公所權責，新竹縣長楊文科與鄭朝方已達成共識，由市公所配合周邊道路封鎖，展開全面檢測。

針對建案承造及監造人，竹縣府指出，希望能做加重懲罰的機制，將蒐集近幾次相關違失事證，移送新竹縣營造業審議委員會及建築師懲戒委員會審議。

竹縣府表示，將依「新竹縣建築爭議事件處理辦法」，將此次工安事件列管，要求改善鄰房損害情況後，檢具相關證明文件與同意書給縣府審核備查，建商須與受損戶達成和解，縣府才會核發使用執照。

新竹縣府工務處指出，將持續配合新竹地檢署調查，後續此工地建商若欲復工，確定鑑定報告結果無虞、舉辦施工說明會、繳清所有罰鍰、以嚴格標準檢視改善結果後，再評估是否辦理復工。