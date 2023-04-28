疫情影響黑幫接管當鋪 新北警專案清查罰42件

土城當鋪槍擊案震驚社會，警方執行3波掃蕩。新北警方指出，這幾年因COVID-19疫情導致許多當鋪經營不善，遭黑幫接收成為據點，已針對當鋪執行專案查緝，到昨天共罰42件。

新北市長侯友宜今天赴市議會總質詢，國民黨籍新北市議員蔡健棠質詢，警方目前已進行3波掃蕩，是否會有第4波掃蕩、以及針對當鋪是否有相關查緝作為。侯友宜答詢表示，接下來會有一波波掃蕩，「就算這案子結束，掃蕩黑幫永不終止」，只要黑幫存在就繼續掃蕩，這幾天一定會把所有集團涉案者全部瓦解，現在都還在繼續當中。

另外，蔡健棠質詢指出，土城當鋪槍擊案疑牽涉到中階警官。新北市政府警察局長廖訓誠答詢說明，有媒體曾報導「當鋪經營者與某位中階警官有親戚關係」，但經了解這名警員做事認真踏實，考核紀錄都獲肯定，最近5年連1支申誡都沒有。

對於槍擊案地點鎖定當鋪，廖訓誠表示，查緝時也發現這幾年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，導致許多當鋪經營不善，遭黑道幫派藉機接收成為據點。現已執行專案，全面清查新北327家當鋪，其中27家已停止營業，到昨天為止也針對42件違法情況進行裁罰。

新北市警局表示，為防止當舖遭不法分子入侵，並強化當舖業輔導及管理措施，自24日起進行為期4天「正當專案」，全面清查轄內300家營業當舖。依統計，有38家當鋪遭查獲42件違反當舖業法情形，主要違規情節以營業場所未揭示利息，以及未依期限將收當資料送轄區警分局備查，每件違規均可裁罰新台幣1萬至3萬元整。

新北警方強調，未來會針對轄內當舖業以及其他特定行業深入調查，過濾出高風險業者加強稽查，如查有違法行為立即嚴罰，阻斷不法分子入侵並依附在合法當舖業進行重利及暴力討債等行為，以保障合法行業，淨化轄區治安。

至於黑幫掃蕩部分，新北市警局刑警大隊表示，針對竹聯幫弘仁會涉嫌在土城當鋪開槍掃射，之前已進行2波掃蕩共逮捕11人；昨晚在花蓮民宿等地再展開第3波掃蕩，再逮獲弘仁會簡姓幹部等14人到案。