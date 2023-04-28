賓士Smart油門當煞車踩 打保齡球狂刷2騎士和4機車

劉姓女子駕駛賓士Smart轎車，今天上午近11時許，在高雄新興區一處路口右轉，不慎擦撞直行的柯姓女機車騎士，後因緊張，誤將油門當煞車踩，連撞路口2名停等紅燈騎士，又像保齡球般刷倒4輛路旁機車，再逆向撞至騎樓才停下，事故造成4人受輕傷，詳細肇責由警方調查中。

警方調查，51歲的劉姓女子，今天上午10時52分許，駕駛賓士Smart2人座的轎車，行經錦田路往南欲右轉復橫路，不慎擦撞對向直行騎機車的49歲柯姓女騎士，柯當場人車倒地。

劉撞傷柯女後，過於緊張，要踩煞車卻誤踩油門，車子又撞倒在路口停等紅燈的53歲顏姓女子和51歲林姓女子的機車，車子往後暴衝，像保齡球般的刷倒路旁的4輛機車，再逆向衝至對面的騎樓，車子才停下，車子安全氣囊爆開，劉被卡在駕駛座上。

警消獲報趕抵現場，肇事駕駛劉女和柯姓等3名女騎士意識皆清楚，3騎士受有手腳擦挫輕傷，劉被救出後，一度嚇到說不出話。