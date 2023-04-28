18歲孝子剛拿到駕照卻車禍身亡 學校嘆：他上進又懂事

高雄一名上個月才拿到駕照的18歲高中生，今天凌晨1點多疑騎車過彎不慎自撞分隔島送醫不治，校內師生難過不捨，校長說，楊同學上進又懂事，在校內表現優秀，白天上課，晚上打工，買車是為了打工貼補家用，卻遭不測。

車禍死亡的楊姓學生念高職電機科2年級，父母離異各有家庭，他原本和奶奶同住，近期搬去與外婆住，平日在校非常上進和懂事，積極參加訓練和考照，上個月還拿下高中醫療科技創意競賽銅獎。校長表示，楊生意外身亡，同學都很難過不捨。校方除致慰問金給家屬，也全力協辦後事，並啟動輔導機制，安撫同班同學。

學校表示，楊同學剛滿18歲，上個月剛考上機車駕照，家人同意買車方便他打工，但不了解為何至凌晨才返家，初步研判可能白天上課，晚間打工，過於勞累，或剛取得駕照新手上路，導致不幸。