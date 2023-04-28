台南永康學生宿舍遭縱火 市府5大措施避免憾事重演

4月25日清晨7時多台南永康區大灣路一學生宿舍遭男房客縱火，消防局據報後趕往灌救，緊急疏散18名學生，幸無人傷亡。台南市府今天上午邀集教育、消防局等局處祭出五大措施，不定期辦理聯合稽查作業，揪出未依規定辦理合法寄宿舍的不肖房東，確保在台南就讀學生居住安全。

市府五大措施，包括1、持續建立校外學生宿舍清冊，加強市府團隊與學校橫向聯繫工作，辦理學生校外賃居場所安全教育訓練，並對房東及學生賃居安全場所宣導及提供校外賃居場所諮詢平台。2、加強大專院校周邊學生寄宿舍消防安全檢查，要求房東設置火警自動警報設備或住宅用火災警報器及依法定期維護保養。

3、進入校園進行防火宣導，提高學生火災避難逃生應變能力。4、加強防縱火機制，加強巡邏力度，提高大專院校附近的治安環境。5、對寄宿舍等場所落實公共安全稽查作業及公安申報制度，提高學生寄宿舍等場所安全性。

針對台南市學生住宿安全，市府秘書長方進呈上午11時邀集教育、體育、警察、工務及消防局等召開會議，呼籲大家要重視火災防範與安全，並且積極參與防火避難逃生宣導活動及遵守公安政策，共同維護自身的財產及居住安全。

市長黃偉哲也非常關注此議題，要求市府團隊持續對大專院校學生寄宿舍場所不定期辦理市府聯合稽查作業，揪出未依規定辦理合法寄宿舍的不肖房東，確保在臺南市就讀學生居住安全。

同時，呼籲大專院校學生與房東要共同承擔維護租屋安全的責任，務必確保租屋場所符合安全標準，並遵守相關法規，讓莘莘學子在大台南安全環境下學習與成長。