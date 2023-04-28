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高鐵台南站機車族財物屢被偷 警逮竊嫌：把停車場當提貨區

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

高鐵台南站最近許多乘客反映騎機車停在站區周遭、回程發現高價安全帽、物品被偷，不少安全帽被偷民眾擔心被開罰單不敢騎車回家。台南警方今天下午表示，昨天查獲高雄市53歲陳姓男子「把高鐵台南站機車停車場當成免費提貨區」，至少8次偷高單價安全帽、耳機及手機架，起出安全帽2頂、藍芽耳機2副及手機架4個，依涉嫌竊盜送辦。

警方表示，高鐵台南站區周邊發生多起機車安全帽、耳機及手機架遭竊案，多名騎士發現安全帽被竊後報案，礙於法規無法騎機車返家，還需請家人或朋友前來提供協助。警方組成專案小組調閱周遭監視器，發現陳姓男子利用機車穿梭高雄台南兩地作案，逃避查緝。

警方表示，陳嫌每次到達機車停車場都會先徒步蒐尋，挑選高單價安全帽、藍芽耳機及手機架下手。

機車騎士常圖方便將財物隨手副掛機車上，成為竊賊行竊目標，遭竊也會造成自身不便，安全帽等易遭竊高單價財物，應妥善置放機車座墊內，避免成為行竊目標，警方也會針對好發熱點加強巡邏。

高鐵台南站許多騎機車乘客安全帽被偷 ，台南警方逮高雄陳姓竊嫌。記者周宗禎／翻攝
高鐵台南站許多騎機車乘客安全帽被偷 ，台南警方逮高雄陳姓竊嫌。記者周宗禎／翻攝
高鐵台南站許多騎機車乘客安全帽被偷 ，台南警方逮高雄陳姓竊嫌。記者周宗禎／翻攝
高鐵台南站許多騎機車乘客安全帽被偷 ，台南警方逮高雄陳姓竊嫌。記者周宗禎／翻攝

安全帽 台南 高鐵

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