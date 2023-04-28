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詐欺通緝犯遇台南警盤查 持他人證件糊弄被抓包
46歲嚴姓男子因涉犯詐欺、偽造文書等罪嫌，經台南地檢署通緝在案，今年3月5日下午3時在台南東區東門路與中華東路口，經警盤查，他竟持陳姓男子健保卡，佯稱自己是陳男，經警進一步查證，與陳年齡等資料不符而露餡，新市簡易庭裁處罰鍰3千元。
據調查，嚴男持假證件應訊不是頭一遭，2015年間他因辦理機車過戶事宜，取得黃姓男子身分證未歸還，2017年7月10日下午4時40分許，他開車行經國道一號高速公路南下永康交流道路段時，因轎車車牌遭註銷而經警攔查舉發。他因另案遭發布通緝，為隱匿身分避免為警查緝，持黃男身分證向員警佯稱自己是黃男，冒用對方身分，並在執勤員警舉發單上偽簽黃男。
直至黃男接獲該違規通知單，察覺有異，向國道四隊提出申訴，經警循線查獲。當年台南地院認嚴男犯行使偽造私文書罪處3月徒刑。
未料，他故技重施，今年3月5日在台南東區東門路與中華東路口，經警察盤查依法查驗其身分時，竟持陳男健保卡，自稱是陳男。警方與陳年齡等資料不符，依違反社會秩序維護法送辦。
他辯稱，他向警方表示他是嚴xx，陳xx是他朋友等，但與員警的密錄器內容明顯不符，新市簡易庭認他於警察人員依法調查或查察時，就其姓名為不實的陳述，處罰鍰3千元。
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