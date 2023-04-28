影／恆春男童馬路折返跑被車撞 頭部撞地被輾畫面驚悚曝光

屏東縣恆春鎮僑勇國小1名小五學童，昨天下午放學後在校門口等家人接送，在馬路上折返奔跑，未注意過往車輛，被1輛南上休旅車直接撞上，駕駛雖緊急煞車，但車前輪已輾過男童，男童頭部撞地受傷、腳部骨折，送恆春基督教醫院再轉送高醫，在加護病房觀察治療，目前意識清楚，上午和老師視訊通話。

恆春警方表示，昨天下午5時17分接獲報案，恆春鎮西門路僑勇國小前發生交通事故，員警到場後了解是一名小五男學童奔跑穿越馬路，因事發突然，南下的休旅車駕駛閃避不及，不慎撞上，由救護人員送恆基醫院救治，因腦部撞地受傷，再轉送高醫。

校方表示，下午放學時段都會安排老師在校門口執行交管，男童在校門前等家人來接送，當時交管已結束，還有2名老師在場，見男童在馬路折返奔跑，未留意過往車輛遭撞並輾過，隨即報案救護，男童目前意識清楚。