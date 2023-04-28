快訊

當舖槍擊案幕後主嫌「鯨魚」落網 機場上銬畫面曝光

道歉文來了 澎湖打人事件比「YA」女子還原事發經過

影／恆春男童馬路折返跑被車撞 頭部撞地被輾畫面驚悚曝光

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣恆春鎮僑勇國小1名小五學童，昨天下午放學後在校門口等家人接送，在馬路上折返奔跑，未注意過往車輛，被1輛南上休旅車直接撞上，駕駛雖緊急煞車，但車前輪已輾過男童，男童頭部撞地受傷、腳部骨折，送恆春基督教醫院再轉送高醫，在加護病房觀察治療，目前意識清楚，上午和老師視訊通話。

恆春警方表示，昨天下午5時17分接獲報案，恆春鎮西門路僑勇國小前發生交通事故，員警到場後了解是一名小五男學童奔跑穿越馬路，因事發突然，南下的休旅車駕駛閃避不及，不慎撞上，由救護人員送恆基醫院救治，因腦部撞地受傷，再轉送高醫。

校方表示，下午放學時段都會安排老師在校門口執行交管，男童在校門前等家人來接送，當時交管已結束，還有2名老師在場，見男童在馬路折返奔跑，未留意過往車輛遭撞並輾過，隨即報案救護，男童目前意識清楚。

恆春警分局長林明波說，休旅車駕駛經酒測濃度0，初步調查事故發生原因為汽車駕駛未注意車前狀況，且行人任意穿越馬路，才會不慎發生意外，呼籲民眾行車應隨時注意周遭狀況，且穿越路口或斑馬線應放慢速度，行人過馬路時也應遵守號誌，左右查看來車，確認安全再行通過。

小五學童昨天下午放學後在校門口等家人接送，在馬路折返奔跑時，未注意過往車輛，被1輛南上休旅車撞上，駕駛雖緊急煞車，但車前輪已輾過男童。圖／警方提供
小五學童昨天下午放學後在校門口等家人接送，在馬路折返奔跑時，未注意過往車輛，被1輛南上休旅車撞上，駕駛雖緊急煞車，但車前輪已輾過男童。圖／警方提供

恆春 小學

延伸閱讀

恆春男童奔跑過馬路遭車撞 多處挫傷送醫救治

屏東恆春民宿包棟變成詐騙機房 19名詐欺犯遭起訴

恆春民宿用鵝卵石掩蓋偷自來水 水公司求償36萬

疑車速太快過彎失控 駕駛撞入墓園僅輕傷

相關新聞

心疼阿嬤18歲孝孫考駕照打工 自撞身亡嬤急診室哭癱

高雄大榮高中楊姓高中生上個月剛取得駕照，買了新機車，今晨不幸騎車在三民區同盟一路自撞身亡；據了解，楊就讀國小時，父母離異...

命理師江柏樂誤信假投資話術 「解除美金定存」遭詐300萬

命理師江柏樂去年投資股票時，遭詐騙集團假投資話術詐財，依指示匯出300萬元後才驚覺受騙，報警處理，至今未能尋回百萬巨款，...

台南永康學生宿舍遭縱火 市府5大措施避免憾事重演

4月25日清晨7時多台南永康區大灣路一學生宿舍遭男房客縱火，消防局據報後趕往灌救，緊急疏散18名學生，幸無人傷亡。台南市...

高鐵台南站機車族財物屢被偷 警逮竊嫌：把停車場當提貨區

高鐵台南站最近許多乘客反映騎機車停在站區周遭、回程發現高價安全帽、物品被偷，不少安全帽被偷民眾擔心被開罰單不敢騎車回家。...

澎湖「比YA」女道歉了！發文還原事發經過 最新聲明曝光

台灣觀光客在澎湖打人事件愈演愈烈，涉案之一女子返台時對媒體鏡頭比YA引發公憤後，後來有網友在臉書「爆廢公社二館」轉貼出這...

竹北天坑／豐邑建設警告勿訛傳 發聲明：建案與塌陷無直接關係

新竹縣竹北市「豐采520」建案旁莊敬六街昨發生路面塌陷，造成特斯拉掉入，豐邑建設今下午正式發出聲明，指出遵循法令與注重公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦