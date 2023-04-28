南投獨居嬤半夜摔倒受傷 彰化孫「一招」及時救援

南投縣名間鄉80多歲獨居婦人，26日凌晨起身上廁所，不慎跌倒在客廳，因她患有高血壓及糖尿病，雙腳行走不方便，跌倒後無法起身，家中又沒有其他人。還好住在彰化的孫子在老家裝設遠端監視器，看到阿嬤摔倒趕緊報案，員警及時趕到將她送醫，避免憾事發生。

衛福部曾調查，65歲以上老人，每6人就有1人在1年內有跌倒的經驗，跌倒發生後，會造成身體不適、疼痛、生活品質變差，嚴重跌倒更可能會造成長期臥床甚至死亡，尤其是獨居老人，一旦在家中跌倒，無人發現，後果可能相當嚴重。

南投警分局表示，26日凌晨2時35分許接獲報案，稱他透過網路監視器，發現獨居在名間鄉的阿嬤在家中跌倒，由於他住在彰化縣，無法馬上到場，請警方先到家中幫忙。

南投分局崁峰派出所警員賴晉凱獲報後，立刻趕到孫子所報的地址，果然看到80多歲的婦人跌坐在客廳，無力起身。賴晉凱進入屋內，詢問阿嬤後，發現她意識正常沒有明顯外傷，便將她攙扶起來坐在椅子休息，並通報119由救護車送往醫院就醫。

老婦人的孫子說，因為老人家身體衰弱，又無法在家照顧，因此裝設網路監視器，留意阿嬤的安全，沒想到阿嬤真的摔倒，還好警察及時救援，否則後果不堪設想。