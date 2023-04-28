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安全帽脫落頭未受創卻喪命 18歲孝孫自撞死因曝光
高雄大榮高中楊姓高中生上個月剛考上駕照，買了新機車，今晨騎車行經三民區同盟一路和孝順街口，過彎時，不慎失控自撞，當場安全帽脫落，救護員趕抵時，發現他已無生命跡象，雖緊急送醫搶救仍宣告不治；檢警上午進行相驗，發現楊左大腿變型骨折、身體多處擦挫傷，其中心臟破裂，內出血造成血胸現象為致命死因。
警方調查，就讀大榮高中二年級的18歲楊姓高中生，今天凌晨1時30分許，騎機車沿同盟一路東向西行駛，行經同盟一路與孝順路的過彎路口，不慎自摔，緊接著機車撞上分隔島，楊噴飛在地，當場昏迷不起。
警消趕抵現場，發現楊倒臥在地，安全帽脫落在一旁，救護員趨前查看，發現楊身上無明顯外傷，現場也無明顯血跡，但楊已無呼吸、心跳，呈現OHCA狀態，緊急將他送往高醫急救，但搶救近2小時後，仍宣告不治。
楊男經醫院抽血檢測，酒測值為零，無酒駕情事。警方初步研判肇因為楊騎車行經路口轉彎時，疑似操控不慎滑倒。
檢警今天上午安排相驗死者，相驗發現楊生左大腿變型骨折、身體有多處擦挫傷，其中心臟有破裂現象，造成內出血出現血胸，疑為致命傷；悲痛萬分的家屬表達對楊生死因無異議，後續交由家屬處理後事。
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