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相依為命！18歲孝孫考駕照打工自撞身亡 嬤急診室哭癱

心疼阿嬤18歲孝孫考駕照打工 自撞身亡嬤急診室哭癱

聯合報／ 記者石秀華王昭月／高雄即時報導

高雄大榮高中楊姓高中生上個月剛取得駕照，買了新機車，今晨不幸騎車在三民區同盟一路自撞身亡；據了解，楊就讀國小時，父母離異，和阿嬤同住旗津，上高中後，白天上課、晚上打工，相依為命的阿嬤得知趕赴醫院，得知愛孫搶救不治的噩耗，一度哭癱，需家人攙扶。

根據警方調查，就讀大榮高中18歲的楊姓高中生，今天凌晨1時30分許獲報，騎機車沿同盟一路東向西行駛，行駛至同盟一路與孝順路口後，不慎自摔撞上分隔島當場昏迷，楊身上無明顯外傷，但送往高醫急救後宣告不治。

楊男經醫院抽血檢測，酒測值為零，無酒駕情事。警方初步研判肇因為楊騎車行經路口轉彎時，疑似操控不慎滑倒。

據了解，車禍不幸身亡的楊姓高中生，平時和阿嬤與嬸嬸同住，2人接獲楊出車禍的消息後，心急如焚趕到醫院，醫生當下曾告知家屬「情況不樂觀，要有心理準備」。

當時警方到醫院了解事發原因時，曾詢問楊生阿嬤，是否知道孫子深夜出門去哪裡，但阿嬤也說不清楚，她說，只知孫子應該是要騎車回家；楊母隨後也趕到醫院。

院方替楊生施救，雖經搶救近2小時，仍因傷重宣告不治，頓失愛孫，讓阿嬤當場情緒潰堤哭癱，須由家屬攙扶，令人看了鼻酸。

據了解，楊生的父母7、8年前離婚，各自有家庭，楊和阿嬤及嬸嬸住在旗津，母親住在三民區他處；楊在校成績優異，積極參與競賽，因心疼阿嬤的辛苦，滿18歲後，立即去考駕照，騎新車去打工，沒想到，打工回家途中卻發生意外。

高市教育局表示，楊生打工的地點並非學校媒合場域，正進一步確認打工工作性質，將請校方協助家屬處理後事事宜。

高雄大榮高中楊姓高中生上個月才剛拿到駕照，買了新機車，今晨騎車行經三民區同盟一路與孝順街口，疑過彎不慎，自撞分隔島昏迷，送醫不治，警方到現場處理事故。記者石秀華／翻攝
高雄大榮高中楊姓高中生上個月才剛拿到駕照，買了新機車，今晨騎車行經三民區同盟一路與孝順街口，疑過彎不慎，自撞分隔島昏迷，送醫不治，警方到現場處理事故。記者石秀華／翻攝
高雄大榮高中楊姓高中生上個月才剛拿到駕照，買了新機車，今晨騎車行經三民區同盟一路與孝順街口，疑過彎不慎，自撞分隔島昏迷，送醫不治；機車遺留在現場。記者石秀華／翻攝
高雄大榮高中楊姓高中生上個月才剛拿到駕照，買了新機車，今晨騎車行經三民區同盟一路與孝順街口，疑過彎不慎，自撞分隔島昏迷，送醫不治；機車遺留在現場。記者石秀華／翻攝
高雄大榮高中楊姓高中生上個月才剛拿到駕照，買了新機車，今晨騎車行經三民區同盟一路與孝順街口，疑過彎不慎，自撞分隔島昏迷，送醫不治。記者石秀華／翻攝
高雄大榮高中楊姓高中生上個月才剛拿到駕照，買了新機車，今晨騎車行經三民區同盟一路與孝順街口，疑過彎不慎，自撞分隔島昏迷，送醫不治。記者石秀華／翻攝

阿嬤 打工 駕照 自撞

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