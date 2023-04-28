澎湖六煞不斷被起底 1嫌疑為資產管理公司負責人

澎湖本月26日發生六名台灣觀光客暴打澎湖捐肝孝子引發眾怒，一名對著攝影機鏡頭比YA女子遭網友肉搜，網紅四叉貓也起底，直指其中一名施暴的男子是資產管理公司的負責人，風暴愈滾愈大。

4月26日，澎湖縣洪姓男子因行車糾紛遭到六名遊客毆打受傷。洪男曾捐肝給父親，是當地公認的孝子，他因捐肝後身體變得虛弱，事發當天回診，卻在東衛一帶的岔路口與後方王姓觀光客機車碰撞，後來被觀光客同行支人圍毆打到肺出血。此事件引起澎湖鄉親不滿，一度包圍派出所討公道。縣長陳光復也說重話，不歡迎欺侮澎湖鄉親的觀光客。

涉案觀光客交保後昨天搭機返台，其中1名女子拒絕受訪且比出YA手勢，網友氣不過肉搜起底，並湧入帳號留言狂酸，導致女子緊急關閉臉書。

網紅四叉貓關心此事，意外發現其中一名王姓施暴男子疑為某資產公司負責人，這家公司從事資產整合、借款與中古屋買賣，今年3月剛開幕，透過IG影像及臉書，另使用PAPAGO 人臉辨識功能，應為同一人。