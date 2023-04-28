國道上狂奔棄車越過分隔島遭撞 29歲刺青男OHCA緊急送醫

國道一號新竹路段今天中午發生離奇車禍意外，一輛駕駛白色小客車的男子，竟在南下過湖口服務區處突然在內側棄車，隨後跨過分隔島狂奔到對向北上，並遭一輛高速駛來的小客車撞上，男子當場躺在中線車道一動不動，警消獲報立即將男子送醫。

據了解，該名遭撞的呂姓男子（29歲）是在今天中午11點58分駕駛白色小客車，剛過湖口服務區、南下86.6K處，突然將車子停在內線超車道上，隨後下車連車門都不關，就在國道上狂奔，甚至越過分隔島，跑到北上車道上。

因高速公路車速都破百，呂男當場在北上86.5K處遭到一輛迎面駛來的黑色小客車撞上，呂男瞬間撞飛躺在中線車道上，路過的目擊民眾更稱，遭撞的男子身上有刺青，躺在地上甚至上半身裸體，下半身穿著短褲也脫到膝蓋，不知是何原因。