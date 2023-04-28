影／慣竊北漂淡水隨機拉車門行竊 超商吃泡麵警一眼認出他

22歲李姓慣竊涉嫌偷竊車內財物，這個月他在淡水犯案3起，有被害車主被連偷兩次損失1萬多元，向警報案大罵「竊賊有夠可惡！」這個月24日清晨6時許，李男宿醉在超商店內角落吃泡麵當場被逮，他辯稱贓款已花用殆盡，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

經調查，22歲李姓男子有多項竊盜前科，自稱從事板模臨時工，他若缺錢花用便心生歹念。這個月初他從新竹沿路北漂到新北淡水行竊，累了就以就地網咖為家，這個月8、14、21三日他隨機在淡水區學府路、水源街一帶，以手扳開路邊臨停車的車門竊取車內財物，得手贓物、現金超過5萬元。

有被害女車主被連偷2次損失1萬多元現金，還有男車主被偷走全新未拆封的iPhone 14及AirPods損失4萬5千元，損失嚴重這讓被害人氣炸，向警報案大罵「竊賊有夠可惡」。

這個月24日清晨6時許，巡邏員警在淡水區水源街一段一間超商巡簽，發現李男宿醉獨坐角落吃著泡麵，經趨前盤查確認就是轄內盜賊李男，經警出示其相關犯罪事證他當場坦承犯行，但辯稱所偷得贓物已變賣換現，現金則花用殆盡，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。

淡水警分局呼籲民眾停車離開前，應先檢查車門是否有確實上鎖、車窗否無緊閉，切勿將貴重財物放置車內，即使短暫停留也不要掉以輕心，以免成為歹徒覬覦目標。