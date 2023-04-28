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恆春男童奔跑過馬路遭車撞 多處挫傷送醫救治

中央社／ 屏東縣28日電

屏東縣恆春鎮僑勇國小前昨天發生交通事故，一名男童奔跑穿越馬路，遭到一輛汽車閃避不及而發生碰撞，男童多處挫傷送醫救治，警方釐清肇事責任中。

屏東縣警局恆春分局第4組長陳憲峯接受媒體聯訪指出，昨天下午5時許恆春鎮僑勇國小前發生交通事故，一名國小男童奔跑穿越馬路，因事發突然，汽車駕駛閃避不及，不慎撞上學童，由救護人員送往恆春基督教醫院救治。

警方表示，男童全身多處挫傷，目前住院治療中；汽車駕駛經酒測濃度為零。

恆春分局長林明波表示，初步調查事故發生原因為汽車駕駛未注意車前狀況，且行人任意穿越馬路，才會不慎發生意外；呼籲民眾行車應隨時注意周圍狀況，且穿越路口或斑馬線應放慢速度，行人過馬路時也應遵守號誌，左右查看來車，確認安全再行通過。

恆春

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