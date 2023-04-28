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苗栗新埔外海火燒船 台中海巡救3人送醫

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

一艘本國籍「順穎」漁船前晚從基隆八斗子漁港出港，昨早行經彰化塭寮外16浬船上機艙主機不明原因起火，報警求救。台中海巡隊派遣巡防艇到苗栗新埔外18.2浬救援，所幸船上3人已由附近船隻救起，巡防艇將3人接駁到艇上，有失溫現象，送醫急救後無礙。

昨天早上7點29分，台中海巡隊接獲海巡署第四巡防區指揮部轉彰化VTS通報，彰化塭寮外16浬有1艘本國籍漁船失火，需派遣巡防艇前往協助救援。

台中海巡隊調派線上PP-10060巡防艇、PP-10035巡防艇，另通報空偵機起飛前往。並於上午9點02分巡防艇在苗栗新埔外18.2浬發現船隻失火，船上3人分別為1名國籍、1名越南籍與1名印尼籍船員，均由附近船隻救起。

巡防艇將3人接駁到艇上，無明顯外傷但有失溫現象，經海巡人員給予熱水淋浴，提供保暖毯後，身體逐漸恢復正常。

台中海巡隊指出，船駕艙及船艙皆已燒毀，46歲陳姓船長表示無需搶救澆灌，且事發海域未發現油汙，隨即啟航將3人送醫，11點巡防艇返抵台中港海巡基地碼頭，將3人轉交救護車送往梧棲童綜合醫院。

陳姓船長表示，前天晚間6點10分，船隻從基隆八斗子漁港出港，昨早機艙主機不明原因起火，人員立即跳海逃生，由附近漁船救起，所幸船上人員皆幸運獲救，感謝海巡隊即時派艇救援。

海巡署呼籲，民眾若於岸際及海域發生任何危安情事，有需要海巡署服務事項，請利用「118」免費報案電話，海巡署及相關單位將派員立即前往處理。

一艘本國籍「順穎」漁船昨早行經彰化塭寮外16浬船上機艙主機不明原因起火，台中海巡隊派遣巡防艇到苗栗新埔外18.2浬救援，並將3名失溫船員送醫救治。圖／讀者提供
一艘本國籍「順穎」漁船昨早行經彰化塭寮外16浬船上機艙主機不明原因起火，台中海巡隊派遣巡防艇到苗栗新埔外18.2浬救援，並將3名失溫船員送醫救治。圖／讀者提供
一艘本國籍「順穎」漁船昨早行經彰化塭寮外16浬船上機艙主機不明原因起火，台中海巡隊派遣巡防艇到苗栗新埔外18.2浬救援，並將3名失溫船員送醫救治。圖／讀者提供
一艘本國籍「順穎」漁船昨早行經彰化塭寮外16浬船上機艙主機不明原因起火，台中海巡隊派遣巡防艇到苗栗新埔外18.2浬救援，並將3名失溫船員送醫救治。圖／讀者提供
一艘本國籍「順穎」漁船昨早行經彰化塭寮外16浬船上機艙主機不明原因起火，台中海巡隊派遣巡防艇到苗栗新埔外18.2浬救援，並將3名失溫船員送醫救治。圖／讀者提供
一艘本國籍「順穎」漁船昨早行經彰化塭寮外16浬船上機艙主機不明原因起火，台中海巡隊派遣巡防艇到苗栗新埔外18.2浬救援，並將3名失溫船員送醫救治。圖／讀者提供
一艘本國籍「順穎」漁船昨早行經彰化塭寮外16浬船上機艙主機不明原因起火，台中海巡隊派遣巡防艇到苗栗新埔外18.2浬救援，並將3名失溫船員送醫救治。圖／讀者提供
一艘本國籍「順穎」漁船昨早行經彰化塭寮外16浬船上機艙主機不明原因起火，台中海巡隊派遣巡防艇到苗栗新埔外18.2浬救援，並將3名失溫船員送醫救治。圖／讀者提供
一艘本國籍「順穎」漁船昨早行經彰化塭寮外16浬船上機艙主機不明原因起火，台中海巡隊派遣巡防艇到苗栗新埔外18.2浬救援，並將3名失溫船員送醫救治。圖／讀者提供
一艘本國籍「順穎」漁船昨早行經彰化塭寮外16浬船上機艙主機不明原因起火，台中海巡隊派遣巡防艇到苗栗新埔外18.2浬救援，並將3名失溫船員送醫救治。圖／讀者提供

海巡署

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