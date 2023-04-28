命理師江柏樂誤信假投資話術 「解除美金定存」遭詐300萬

命理師江柏樂去年投資股票時，遭詐騙集團假投資話術詐財，依指示匯出300萬元後才驚覺受騙，報警處理，至今未能尋回百萬巨款，他自己也懊悔鬼迷心竅，表示被詐騙很丟臉。

據悉，61歲江柏樂過去常上電視節目分享風水、命理觀，料事如神的他，去年在投資股票時，被加入LINE投資群組，經群組成員分享投資心得，介紹標榜高獲利、低風險的「投資平台」，信以為真依指示向指定人頭帳戶匯出300萬元。

江柏樂說，當時妻子曾阻止匯款，但他仍解除美金定存，匯出300萬元，匯款不久就越想越不對勁，立刻打電話希望銀行止付，但被告知已轉帳，他只好報警處理。