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影／1歲幼童熱痙攣口吐白沫昏迷 警開道送醫嬤感激

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南學甲一名1歲幼童熱痙攣口吐白沫昏迷，向學甲消防隊求助時愛莫能助，隔壁的學甲派出所警員開車火速協助送醫，原先需要15分鐘車程4分鐘內趕到醫院，阿嬤上午到派出所致謝。當時協助送醫警員楊旻翰說，身為人父能夠感同身受家長的無助。

學甲分局說，4月15日賴姓婦人抱著1歲幼童到學甲派出所哭求警方幫忙。值班警員楊旻翰見幼童已昏迷狀態且口吐白沫，請警員洪翊崴跑到派出所後方消防隊請求協助。不過消防人員當時段在執行其他救護無法即時協助，楊旻翰立即駕巡邏車沿途鳴警報器緊急將其送往佳里奇美醫院救治，所幸經醫治後已無大礙。

幼童阿嬤到學甲派出所，對警方積極協助送醫感激不已。楊、洪表示，當時見抱著幼童的媽媽心急如焚，一心只想協助幼童儘速就醫，很慶幸沿途車輛聽聞警鳴聲紛紛禮讓，才能讓原先15分鐘車程，縮短至4分鐘內安全抵達。

1歲幼童熱痙攣口吐白沫昏迷，警員開車火速送醫，幼童阿嬤到派出所致謝。記者周宗禎／翻攝
1歲幼童熱痙攣口吐白沫昏迷，警員開車火速送醫，幼童阿嬤到派出所致謝。記者周宗禎／翻攝
1歲幼童熱痙攣口吐白沫昏迷，警員開車火速送醫，幼童阿嬤到派出所致謝。記者周宗禎／翻攝
1歲幼童熱痙攣口吐白沫昏迷，警員開車火速送醫，幼童阿嬤到派出所致謝。記者周宗禎／翻攝
1歲幼童熱痙攣口吐白沫昏迷，警員開車火速送醫，幼童阿嬤到派出所致謝。記者周宗禎／翻攝
1歲幼童熱痙攣口吐白沫昏迷，警員開車火速送醫，幼童阿嬤到派出所致謝。記者周宗禎／翻攝

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