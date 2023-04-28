影／19歲女兒送醫途中昏迷 台中母親心急攔警車求開道

「警察先生！妹妹昏倒了！可以幫忙一下嗎？」台中市清水警分局光華派出所警員洪佩玲巡邏經過沙鹿區中山路、光大路口停等紅燈，有民眾按鳴喇叭、攔下巡邏車，母親心急地說，女兒不明原因突然昏迷需要就醫，請求協助開道護送。警方立即沿路鳴笛開道，迅速在3分鐘內平安引導民眾抵達醫院，所幸送醫救治後無大礙。前天，洪姓母親特別到光華派出所向員警道謝。

洪姓母親回憶，本周日(23日)晚上，女兒在家中突然昏倒，家人趕緊開車載她就醫，途中女兒狀況越來越差，呈昏迷狀，她見路上車水馬龍，沿線一路停等紅燈，焦急如焚，剛好看到巡邏車不得已才上前求援。

洪母感謝警方協助鳴笛開道，路程縮短到3分鐘迅速抵達光田醫院就醫，感謝員警即時協助，才能順利救醫。

光華所所長陳俊佑表示，民眾如遇送醫救護時，應向專業救護人員請求協助，除能初步得到合適的救護，也可把握黃金搶救時間，另外，民眾若遇到緊急狀況向警方求助，更是義不容辭，立即判斷緊急協助民眾就醫。