影／高雄高中生騎新車自撞亡 行車紀錄器「死前一刻」影像曝光

高雄大榮高中楊姓高中生，上個月才剛拿駕照、買了新機車，今晨1時30分許，騎車行經三民區同盟一路與孝順街口，疑過彎不慎、車打滑，自撞分隔島，送醫不治；安全帽上的行車紀錄器，錄下死前一刻，只見他騎車滑倒後，影像也瞬間停格，經送醫宣告不治。

三民一警分局警方今天凌晨1時30分許獲報，位於同盟路和孝順街口一起車禍事故，警網趕抵現場，發現機車騎士倒地不起，機車倒臥在路旁，救護員將受傷昏迷的年輕騎士緊急送醫救治，經搶救近2個小時後，仍因傷重宣告不治。

警方調查，死者是就讀大榮高中18歲的楊姓高中生，調閱監視器追查，發現楊男凌晨近1時30分許，騎機車沿同盟一路東向西行駛，當時看起來車速相當快，楊的機車行駛至同盟一路與孝順路口後，不慎自摔撞上分隔島當場昏迷，楊身上無明顯外傷，送往高醫急救後宣告不治。

楊經醫院抽血檢測，酒測值為零，無酒駕情事。警方初步研判肇因為楊騎車行經路口轉彎時，疑似操控不慎滑倒，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析鑑定。

據了解，車禍自撞身亡的楊姓高中生，楊上個月才剛拿到駕照，買了新的機車，安全帽上也配備行車記錄器。