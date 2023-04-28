少婦凌晨搭小黃沒付車資衝下車 司機為此被法辦

何姓少婦去年凌晨偕夫一起搭計程車從北市欲返回新北市住處，其夫中途下車到超商購物，事隔一分鐘，少婦急忙下車衝進超商向丈夫求救，原來計程車司機陳姓男子見少婦疑似酒醉昏睡，竟兩度伸手撫胸，少婦驚醒見陳男把手縮回去，報警怒告陳男。新北地檢署日前依違反性騷擾防治法起訴陳男。

起訴指出，計程車司機陳姓男子去年5月29日凌晨2時許，從台北市北投區一間連鎖KTV搭載一對年輕夫婦前往新北市三重區，當車開到三重區中華路上，丈夫叫司機停靠路邊一家超商，表示要下車買個東西，留下因酒醉還在昏睡的妻子在車上。

事隔約一分鐘，男子驚見妻子神色驚慌衝進超商，而司機陳男隨後也跑進超商，還高喊「你們沒有付車資420元。」少婦也向丈夫哭訴說，「是司機摸胸吃她豆腐。」還要求超商店員幫忙報警。

少婦向到場處理的三重警方表示，在KTV裡喝多酒醉，跟丈夫一上計程車就昏睡過去，中途有聽到丈夫說，「等一下左轉停在超商前面，我要下車買個東西。」

她說，迷迷糊糊中聽到丈夫關上車門的聲音，就感覺有人摸了她胸部一下，當時沒想太多，只將身體動了一下，隨後感覺又再次摸了一下，感覺很奇怪，一睜開眼睛，就看到司機將手縮回去，她二話不說就打開車門衝下車，跑進超商找丈夫求救。

陳男否認犯行並辯稱，是因二人都下車沒付420元車資，才會下車跑進超商索討車資。

檢警勘驗當時道路監視器及超商內監視器畫面，發現丈夫下車後，車內有兩次光影晃動，遮蔽前座顯示器燈光，應是司機伸手到後座的黑影，而第二次光影晃動後，少婦便下車衝進超商。