快訊

國防部偵獲共機38架次！1架TB-001無人機近繞台飛行

什麼時候開始「看Youtube要調2倍速」？ 網點出1關鍵：他們害的

迎接黃金周！日本提前鬆綁邊境 明起入境免3劑疫苗證明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

23歲女報案後墜河亡 檢今解剖母改口：未遭性侵、非自殺

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

23歲Y姓女子今年4月中旬向母泣訴被人欺負，幾日下來數度表達輕生念頭，4月18日在Y母陪同下前往派出所報案。未料3天後，Y女被人發現載浮於淡水河畔。檢警相驗Y女遺體冰存要解剖釐清疑點，本月25日三重警方逮捕涉案洪姓男子，但洪男否認犯行，警詢後依妨害性自主罪嫌送辦，檢察官複訊聲押獲准。

新北地檢署承辦檢察官今天一早會同法醫及警方，至板橋區新北市立殯儀館進行解剖，要進一步釐清Y女確實死亡原因及是否有遭性侵等相關事證。

「我女兒不不小心落水的，非自殺。」檢察官今天與法醫到新北市立殯儀館相驗，Y女母親也有親友陪同到場，面對媒體詢問，她再三強調，女兒沒有遭性侵，是不小心落水，也並非自殺，希望外界不要誤會。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北地檢署檢察官今天一早會同法醫及警方，至板橋區新北市立殯儀館解剖，進一步釐清Y女確實死亡原因，Y女母親（左二）表示，女兒是不小心落水，也並非自殺。記者王長鼎／攝影
新北地檢署檢察官今天一早會同法醫及警方，至板橋區新北市立殯儀館解剖，進一步釐清Y女確實死亡原因，Y女母親（左二）表示，女兒是不小心落水，也並非自殺。記者王長鼎／攝影
新北地檢署承辦檢察官今天一早會同法醫及警方，至板橋區新北市立殯儀館進行解剖，要進一步釐清Y女確實死亡原因 。記者王長鼎／攝影
新北地檢署承辦檢察官今天一早會同法醫及警方，至板橋區新北市立殯儀館進行解剖，要進一步釐清Y女確實死亡原因 。記者王長鼎／攝影

檢察官

延伸閱讀

新北市立火化場收賄案檢方第3波約談 5員工交保

中國消防員攜妻遊日趁買飯強拉日本女進廁所性侵 大陸網友怒轟

刑事局重申：絕不會介入公司企業內部紛爭。

新北女子遭性侵報案後成浮屍 檢聲押犯嫌獲准

相關新聞

影／命大！新北醉男倒路中 一車閃過一車輾過...他幸運僅擦傷

24歲許姓男子，今天凌晨喝的酩酊大醉倒臥新北市三重區龍門路馬路上，黃姓計程車司機沒有注意直接開車過去，躺在車底的許男，幸...

影／高雄高中生騎新車自撞亡 行車紀錄器「死前一刻」影像曝光

高雄大榮高中楊姓高中生，上個月才剛拿駕照、買了新機車，今晨1時30分許，騎車行經三民區同盟一路與孝順街口，疑過彎不慎、車...

23歲女報案後墜河亡 檢今解剖母改口：未遭性侵、非自殺

23歲Y姓女子今年4月中旬向母泣訴被人欺負，幾日下來數度表達輕生念頭，4月18日在Y母陪同下前往派出所報案。未料3天後，...

高雄高中生拿駕照剛滿月 今騎新車自撞身亡

高雄大榮高中楊姓高中生上個月才剛拿到駕照，買了新機車，今天凌晨1時30分許，騎車行經三民區同盟一路與孝順街口，疑過彎不慎...

影／19歲女兒送醫途中昏迷 台中母親心急攔警車求開道

「警察先生！妹妹昏倒了！可以幫忙一下嗎？」台中市清水警分局光華派出所警員洪佩玲巡邏經過沙鹿區中山路、光大路口停等紅燈，有...

少婦凌晨搭小黃沒付車資衝下車 司機為此被法辦

何姓少婦去年凌晨偕夫一起搭計程車從北市欲返回新北市住處，其夫中途下車到超商購物，事隔一分鐘，少婦急忙下車衝進超商向丈夫求...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦