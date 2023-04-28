23歲女報案後墜河亡 檢今解剖母改口：未遭性侵、非自殺

23歲Y姓女子今年4月中旬向母泣訴被人欺負，幾日下來數度表達輕生念頭，4月18日在Y母陪同下前往派出所報案。未料3天後，Y女被人發現載浮於淡水河畔。檢警相驗Y女遺體冰存要解剖釐清疑點，本月25日三重警方逮捕涉案洪姓男子，但洪男否認犯行，警詢後依妨害性自主罪嫌送辦，檢察官複訊聲押獲准。

新北地檢署承辦檢察官今天一早會同法醫及警方，至板橋區新北市立殯儀館進行解剖，要進一步釐清Y女確實死亡原因及是否有遭性侵等相關事證。

「我女兒不不小心落水的，非自殺。」檢察官今天與法醫到新北市立殯儀館相驗，Y女母親也有親友陪同到場，面對媒體詢問，她再三強調，女兒沒有遭性侵，是不小心落水，也並非自殺，希望外界不要誤會。