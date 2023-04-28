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高雄高中生拿駕照剛滿月 今騎新車自撞身亡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄大榮高中楊姓高中生上個月才剛拿到駕照，買了新機車，今天凌晨1時30分許，騎車行經三民區同盟一路與孝順街口，疑過彎不慎，車子打滑，自撞分隔島昏迷，送醫不治。

三民一警分局警方今天凌晨1時30分許獲報，位於同盟路和孝順街口一起車禍事故，警網趕抵現場，發現機車騎士倒地不起，機車倒臥在路旁，救護員將受傷昏迷的年輕騎士緊急送醫救治，近2個小時後仍宣告不治。

警方調查，死者是就讀大榮高中18歲的楊姓高中生，經調閱監視器追查，發現楊男凌晨騎機車沿同盟一路東向西行駛，行駛至同盟一路與孝順路口後，不慎自摔撞上分隔島當場昏迷，楊男並無明顯外傷，送往高醫急救後宣告不治。

楊男經醫院抽血檢測，酒測值為零，無酒駕情事。警方初步研判肇因為楊騎車行經路口轉彎時，疑似操控不慎滑倒，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析鑑定。

據了解，車禍自撞身亡的楊姓高中生，就讀大榮高中，楊上個月才剛拿到駕照，買了新的機車，不幸發生車禍死亡的憾事。

今晨不幸發生車禍身亡的楊姓高中生（左三），是大榮高中飛機修護科學生，在校成績優異，月初才和3名同學代表高雄市，參加「全國高中組醫療科技創意競賽」榮獲銅牌獎。圖／取自大榮高中官網
今晨不幸發生車禍身亡的楊姓高中生（左三），是大榮高中飛機修護科學生，在校成績優異，月初才和3名同學代表高雄市，參加「全國高中組醫療科技創意競賽」榮獲銅牌獎。圖／取自大榮高中官網
高雄大榮高中楊姓高中生上個月才剛拿到駕照，買了新機車，今晨騎車行經三民區同盟一路與孝順街口，疑過彎不慎，自撞分隔島昏迷，送醫不治、機車遺留在車禍現場。記者石秀華／翻攝
高雄大榮高中楊姓高中生上個月才剛拿到駕照，買了新機車，今晨騎車行經三民區同盟一路與孝順街口，疑過彎不慎，自撞分隔島昏迷，送醫不治、機車遺留在車禍現場。記者石秀華／翻攝
高雄大榮高中楊姓高中生上個月才剛拿到駕照，買了新機車，今晨騎車行經三民區同盟一路與孝順街口，疑過彎不慎，自撞分隔島昏迷，送醫不治。記者石秀華／翻攝
高雄大榮高中楊姓高中生上個月才剛拿到駕照，買了新機車，今晨騎車行經三民區同盟一路與孝順街口，疑過彎不慎，自撞分隔島昏迷，送醫不治。記者石秀華／翻攝
高雄大榮高中楊姓高中生上個月才剛拿到駕照，買了新機車，今晨騎車行經三民區同盟一路與孝順街口，疑過彎不慎，自撞分隔島昏迷，送醫不治、警方到場處理車禍。記者石秀華／翻攝
高雄大榮高中楊姓高中生上個月才剛拿到駕照，買了新機車，今晨騎車行經三民區同盟一路與孝順街口，疑過彎不慎，自撞分隔島昏迷，送醫不治、警方到場處理車禍。記者石秀華／翻攝

車禍 自撞

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