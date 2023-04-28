影／命大！新北醉男倒路中 一車閃過一車輾過...他幸運僅擦傷

24歲許姓男子，今天凌晨喝的酩酊大醉倒臥新北市三重區龍門路馬路上，黃姓計程車司機沒有注意直接開車過去，躺在車底的許男，幸運僅受肢體擦挫傷，緊急送醫急救沒有大礙，肇事司機沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。

據了解24歲許姓男子，今天凌晨1時許酒醉走路搖搖晃晃，他在汽車停等紅燈時，直接穿越新北市三重區龍門路欲至對向車道，卻因不慎酒力整個人臥躺在路上。

當時有一輛汽車駕駛發現他躺了下來，向右閃避繞過他，但後方由44歲黃男駕駛的計程車未注意，直接開車通過，許男被壓在車底。黃男覺有異樣停下車來，才發現車底躺了一人。許男幸運沒被車輪輾過身體，僅被底盤刮擦受傷，緊急送醫急救沒有大礙。

肇事黃男沒有酒駕，許男酒醉未醒，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清，許男違規穿越馬路部分，則依道路交通管理處罰條例第78條第一項第3款，行人不依規定，擅自穿越車道開單舉發。