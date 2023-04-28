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影／「又是你」 奧客沒錢付車資又叫到同輛車竟踹車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

邱姓男子沒錢付車資，今天凌晨卻兩次都叫到同一輛計程車，邱男一怒之下竟用力踹車，與計程車司機楊姓男子發生肢體衝突後逃跑，司機報警求助，警方迅速趕抵，但邱男已快步逃跑，將依法通知邱男到案說明

新北市警方今天凌晨零時54分獲報，永和區保平路18巷、保福路一段23巷口發生打架情事，轄區永和警方迅速趕抵，只見計程車司機楊姓男子（59歲）額頭破皮受傷，立即通知119到場救護。

經警方調查，邱姓男子（36歲）昨天晚上11時許，先在中和區中和路一間統一超商使用便利商店叫車系統，楊姓司機前往載乘，但途中因邱男表示身上無現金可支付車資，司機只好停靠路邊讓他下車。

邱男又走到永和區保平路18巷口超商叫車，這次前往的計程車恰巧又是楊姓司機，楊男一見叫車乘客又是邱男，認為對方無支付車資，表示拒載，引起邱男心生不悅竟用力出腳踹車，楊男下車理論，雙方當街發生互毆情事，後來邱男見楊男不慎跌倒，便快步跑離現場。

楊男因右側臉部擦挫傷、雙膝擦挫傷，至永和耕莘醫院治療驗傷後，提出傷害、毀損告訴，警方依法受理並將通知邱男到案說明。

邱姓男子沒錢付車資，今天凌晨卻兩次都叫到同一輛計程車，邱男竟生氣踹車，與計程車司機楊姓男子發生肢體衝突後逃跑，司機報警提告。記者王長鼎／翻攝
邱姓男子沒錢付車資，今天凌晨卻兩次都叫到同一輛計程車，邱男竟生氣踹車，與計程車司機楊姓男子發生肢體衝突後逃跑，司機報警提告。記者王長鼎／翻攝
邱姓男子沒錢付車資，今天凌晨卻兩次都叫到同一輛計程車，邱男竟生氣踹車，與計程車司機楊姓男子發生肢體衝突後逃跑，司機報警提告。記者王長鼎／翻攝
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邱姓男子沒錢付車資，今天凌晨卻兩次都叫到同一輛計程車，邱男竟生氣踹車，與計程車司機楊姓男子發生肢體衝突後逃跑，司機報警提告。記者王長鼎／翻攝
邱姓男子沒錢付車資，今天凌晨卻兩次都叫到同一輛計程車，邱男竟生氣踹車，與計程車司機楊姓男子發生肢體衝突後逃跑，司機報警提告。記者王長鼎／翻攝

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