影／疑不滿削價競爭 28歲男子朝店家潑灑「漆蛋」洩恨

台南安平區一宗教文物店，本月15日遭人潑灑油漆，地上還遺留破裂蛋殼，民眾在網路社群發出不平之鳴，台南市警四分局獲知後主動聯繫被害者，懷疑28歲劉姓男子不滿佛牌削價競爭而犯案，警方受理報案後，今天循線逮捕他，詢問後依涉毀損及恐嚇罪嫌移送台南地檢署偵辦。

四分局育平派出所所長吳尚謙指出，4月15日凌晨1時24分許，安平區育平路上一宗教文物店，店面鐵捲門及地上遭人潑灑油漆，並留有破碎雞蛋。

警方據報後，調閱監視器及車辨，發現案發時間一名男子騎乘機車至府平路，將雞蛋混入油漆桶內，徒步至案發現場潑灑油漆後，沿原路再騎乘機車離去。而男子使用後棄置的油漆桶、攪拌棍棒，均已在空地尋獲，並送鑑識鑑驗。