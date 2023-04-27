中油桃園管線遷移工程油管不明爆裂 工人閃避不及摔落工區身亡

中油公司配合桃園國際機場擴建委外遷移管線，昨天在西濱公路（台15線）桃園市觀音區路邊的工地發生油管不明原因爆裂，1名工人躲避不及從護欄邊跌落6公尺深的工區昏迷，消防人員據報到場已無呼吸心跳，送醫後仍不治。桃園市政府勞動檢處到場調查，同時勒令停工，意外確切原因仍待釐清。

工地位在台15線29公里處，為中油委外管線遷移工程，56歲的賴姓工人上午9點工在地護欄內工作，油管突然爆開成數節亂噴，賴閃避不慎墜被推向護欄外深6公尺工地當場昏迷，現場其他人立即打119送醫仍不治。