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中油桃園管線遷移工程「油管不明爆裂」 工人墜6公尺工地身亡

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中油桃園管線遷移工程油管不明爆裂 工人閃避不及摔落工區身亡

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

中油公司配合桃園國際機場擴建委外遷移管線，昨天在西濱公路（台15線）桃園市觀音區路邊的工地發生油管不明原因爆裂，1名工人躲避不及從護欄邊跌落6公尺深的工區昏迷，消防人員據報到場已無呼吸心跳，送醫後仍不治。桃園市政府勞動檢處到場調查，同時勒令停工，意外確切原因仍待釐清。

工地位在台15線29公里處，為中油委外管線遷移工程，56歲的賴姓工人上午9點工在地護欄內工作，油管突然爆開成數節亂噴，賴閃避不慎墜被推向護欄外深6公尺工地當場昏迷，現場其他人立即打119送醫仍不治。

桃園市政府勞動檢處下午派員到場調查，發現賴姓工人在意外發生時竟然站在護欄內而非護欄外，除勒令工地立即停工外，將調查賴姓工人為何會站在護欄內，現場是否有人為疏失等責任。

中油工地爆管，賴姓工人從護欄跌落工地深處。記者鄭國樑／翻攝
中油工地爆管，賴姓工人從護欄跌落工地深處。記者鄭國樑／翻攝

桃園 中油 移工

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