線上遊戲口角2男搭車300公里北上 只為潑漆兩次洩憤

陳、林兩男分別在今年1月及3月，北上新北市三重區光復路二段某間公司潑灑油漆，警方獲報追查，於上個月28日循線在台南市逮捕兩嫌，偵詢時兩人坦承潑漆，但辯稱是線上遊戲與人口角，對方嗆了句「來這個地址找我啊」才會兩次到這地點潑漆，警詢後依恐嚇、毀損罪嫌送辦。

據了解，25歲陳男與30歲林男，今年一月在網路遊戲與人口角，對方向陳男撂話「來這個地址找我啊」陳、林兩男嚥不下這口氣，於今年1月11日下午5時許、3月1日晚上7時許，從台南搭車北上300公里，還帶著一桶10公升油漆來到嗆聲地址，朝著該公司門口潑灑油漆。

公司負責人郭、陳兩男發現報警處理，詢問兩人未與人結怨，調閱走廊監視器畫面，卻又不認識潑漆兩男，經警持續追查，於上個月28日循線在台南市北區中華北路逮捕陳、林兩嫌到案說明。