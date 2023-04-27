影／基隆港海洋廣場男子落海獲救 雙手綁束帶

基隆市一名60多歲男子，今天下午近5時在忠一路海洋廣場前基隆港，被民眾目擊落海，消防人員和員警合力救援，將男子救上岸送醫，意識清楚。消防人員發現男子雙手被束帶綁起，案由警方調查處理。

基隆市消防局今天上午4時57分接獲報案，忠一路路海洋廣場有人落海，消防局派遣信二、仁愛分隊出動，並通報市港務消防局、市警、港警前往。

消防局共出動6車16人及二艘救生艇前往，下午5時4分到達，落海男子由消防人員與基隆港務警察總隊巡邏艇救上船，意識還清楚，消防人員利用掛梯救援上岸，送醫救治。

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