快訊

專題／報稅季來了！今年綜所稅繳多少錢？一次看懂免稅額、扣除額計算方式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／基隆港海洋廣場男子落海獲救 雙手綁束帶

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名60多歲男子，今天下午近5時在忠一路海洋廣場前基隆港，被民眾目擊落海，消防人員和員警合力救援，將男子救上岸送醫，意識清楚。消防人員發現男子雙手被束帶綁起，案由警方調查處理。

基隆市消防局今天上午4時57分接獲報案，忠一路路海洋廣場有人落海，消防局派遣信二、仁愛分隊出動，並通報市港務消防局、市警、港警前往。

消防局共出動6車16人及二艘救生艇前往，下午5時4分到達，落海男子由消防人員與基隆港務警察總隊巡邏艇救上船，意識還清楚，消防人員利用掛梯救援上岸，送醫救治。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

基隆港海洋廣場一男落海被救起，雙手用束帶反綁。記者游明煌／翻攝
基隆港海洋廣場一男落海被救起，雙手用束帶反綁。記者游明煌／翻攝
基隆港海洋廣場一男落海被救起，雙手用束帶反綁。記者游明煌／翻攝
基隆港海洋廣場一男落海被救起，雙手用束帶反綁。記者游明煌／翻攝

基隆港 意識 港警

延伸閱讀

瑞芳劍龍稜步道男遭除草機割傷 消防員抬救下山送醫

彰化消防局聯合稽查138家食品工廠 加強防災避免再釀憾事

彰化市深夜工廠惡火 消防人員仍在搶救中

頭城外海發現全裸男屍 疑似日前落海慈濟科大印尼學生

相關新聞

為何竹北天坑意外一再發生？結構專家點出2關鍵原因

新竹竹北正在進行的建案「豐采520」旁，發生天坑吞特斯拉意外，震驚全國，為何天坑意外一再發生？專家點出兩大關鍵，地下室開...

竹北天坑／遠百臉書發文「我們特斯拉在1樓不在B1呦」 網呼好幽默

新竹竹北驚見天坑，還吞掉一台特斯拉，引發輿論，遠東百貨竹北店在臉書上幽默「我們的特斯拉在1樓，不在B1呦！」引發網友討論...

影／外地客打爆澎湖人 陳光復：這種觀光客「嘜來」

澎湖洪姓男子昨午在203縣道東衛岔路口和騎車的王姓遊客擦撞，結果王男竟夥同好友痛毆洪男，引起澎湖人民怨，警方帶回4男2女...

10個月內6次路面塌陷今天坑吞食特斯拉 律師：車主可請求國賠

新竹縣竹北市樓高32層的「豐采520」建案旁今天發生10個月以來第6次路面塌陷，造成一輛停放路旁的特斯拉被突然出現長4米...

【重磅快評】陳致中「為母受罪」 但共享Dirty Money

扁家洗錢案，陳水扁之子、高雄市議員陳致中判刑定讞，必須入獄。陳致中昨天在臉書表示「打斷手骨顛倒勇」，今天則說「為母受罪責...

影／基隆港海洋廣場男子落海獲救 雙手綁束帶

基隆市一名60多歲男子，今天下午近5時在忠一路海洋廣場前基隆港，被民眾目擊落海，消防人員和員警合力救援，將男子救上岸送醫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦