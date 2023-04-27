瑞芳劍龍稜步道男遭除草機割傷 消防員抬救下山送醫

新北市一名60多歲男子今天在瑞芳劍龍稜步道往南子吝山稜（黃金七稜）方向，不慎遭除草機割傷左腳背，無法行走，消防人員協助用卷式擔架固定搬運下山送醫。

消防局第六大隊今天上午近10時接獲報案，新北市瑞芳區南雅路劍龍稜步道往南子吝山稜（黃金七稜）方向，有一名67歲男子受傷，等待救援。

消防人員到場後發現，男子在山區割草有人不慎遭除草機割傷，割傷左腳背，撕裂傷約8公分。消防人員到場後以卷式擔架固定，搬運1個小時下山，後送至基隆長庚。共出動瑞芳、九份分隊，共5車9名、義消2名。