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瑞芳劍龍稜步道男遭除草機割傷 消防員抬救下山送醫
新北市一名60多歲男子今天在瑞芳劍龍稜步道往南子吝山稜（黃金七稜）方向，不慎遭除草機割傷左腳背，無法行走，消防人員協助用卷式擔架固定搬運下山送醫。
消防局第六大隊今天上午近10時接獲報案，新北市瑞芳區南雅路劍龍稜步道往南子吝山稜（黃金七稜）方向，有一名67歲男子受傷，等待救援。
消防人員到場後發現，男子在山區割草有人不慎遭除草機割傷，割傷左腳背，撕裂傷約8公分。消防人員到場後以卷式擔架固定，搬運1個小時下山，後送至基隆長庚。共出動瑞芳、九份分隊，共5車9名、義消2名。
新北市政府消防局第六大隊羅億田表示，如果有人在山區受傷需要救援，請先確保自己的安全，再盡快撥打119緊急求救電話。而在報案時務必明確告知求救原因、位置等相關資訊，如果可以再提供現場的狀況，就可以讓消防局準備最適當的救援裝備來應對，並讓救援能量快速到位。
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