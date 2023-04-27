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廿年前撿鐵片被法辦 廿年後縱火洩憤…老闆我不認識她
43歲嚴姓女子，23日凌晨在新北市樹林路中正路一家中古車行前縱火，7個小時后警方循線在新莊區逮人帶回偵辦，偵詢時嚴女辯稱，她20年前路過附近撿了一塊鐵片拿去賣，遭人報警法辦，20年後她路過又想起當年不堪一時氣憤，才會縱火洩憤。但車行老闆不認識她，警詢後依公共危險罪嫌送辦。
據了解，23日凌晨近5時許，43歲嚴姓女子帶著用完的鋁罐、鐵樂士噴漆、汽油，騎車來到新北市樹林區中正路上一家中古車行縱火。當天路人發現報警前來，但嚴女已騎車離去。警方調閱沿路監視器畫面以車追人，於案發後7個小時，循線在新莊區福營路找到嚴女犯案所騎機車，並將人逮捕帶回偵辦。
偵詢時嚴女對答如流沒有異樣，她辯稱20年前路過中古車行附近，她隨手撿拾一塊鐵片拿去變賣，卻被人報警法辦記恨於心，20年後她又經過附近，一想起當年不堪過往一時氣憤才會縱火洩憤。不過車行老闆完全不認識她，嚴女沒有身心障礙手冊，警詢後依公共危險罪嫌送辦。
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