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前員工不滿廣告推播太多 駭入影視平台癱瘓運作
國內影音串流LiTV線上影視公司，今年農曆春節期間，遭駭客入侵刪除公司營業用資料庫及提供影音服務的雲端虛擬伺服器，導致會員無法看劇，財損三千萬元，刑事局電偵大隊接獲報案，發現是公司前員工、49歲陳姓電腦工程師所為，警方日前依妨害電腦使用罪嫌移送法辦，目前交保候傳。
陳姓電腦工程師被逮時供稱，他曾訂閱公司的線上影視服務，未再續訂卻仍持續收到公司廣告推播訊息，不堪其擾下犯案，被逮後相當後悔。
陳嫌1月24日凌晨，隨機入侵台北市松山區一家餐廳Wi-Fi無線網路溢波後，盜用影視公司在職員工帳號，連線防火牆設備進入內部網路，再以管理階層員工帳號登入亞馬遜公司AWS(Amazon Web Services)及Google GCP(Google Cloud Platform)等雲端空間，刪除公司的雲端伺服器與資料庫資料，隨後駕車返回基隆市住處，再度使用相同手法發起第二波破壞行動。
影視公司被會員投訴無法看劇，若未能及時修復將造成客戶群流失，更可能面臨倒閉命運，公司緊急召回半數員工，春節連假漏夜搶修，相關伺服器回復正常運作，初估造成服務中斷損失及重新恢復營運成本財損近3千萬元。
警方分析公司防火牆日誌紀錄，顯示駭客盜用員工帳號登入內部網路，再對影視公司部署在亞馬遜與Google雲端空間的營運資料進行破壞，警方分析入侵日誌紀錄，鎖定陳姓工程師涉嫌重大。
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