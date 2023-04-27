皮包放機車坐墊忘了拿 1小時回來不見了….3萬元飛了

呂姓男子25日把皮包放在機車座墊上便步行離開，1個小時后他想起返回原處但錢包已經不見了。呂男被偷走現金3萬元及提款卡、證件，氣的向轄區警報案。警方受理調閱監視器畫面，發現是被慣竊所偷循線追查，今天下午5時許，循線在新北市三重區信義西街逮人帶回偵辦，警詢後將依竊盜罪嫌送辦。

據了解，28歲呂姓男子，這個月25日下午4時許，他將一只皮包遺落在新北市三重區大同北路一機車坐墊上步行離開，一小時后才想起皮包不見，他思來想去應該是遺落在大同北路的機車坐墊上，立即奔回查看，但錢包已被人所偷。

由於錢包內有3萬元現金、提款卡及證件，他趕緊向轄區警報案，經警調閱監視器畫面，發現當天下午4時42分左右，一名身穿淺色外套、藍色上衣及褲子男子步行路過，隨手拿走坐墊上的皮包，警仔細一看竟是轄內慣竊翁男（49歲）展開追查。