刑事局重申：絕不會介入公司企業內部紛爭。

對於媒體報導刑事局介入企業內部糾紛，刑事局傍晚重申，警方絕不會介入公司企業內部紛爭。

刑事局說，近期警方就竹聯幫明仁會春酒事件，及新北市土城區弘仁會當鋪槍擊事件，針對黑道幫派展開掃蕩行動，泰山會議是當天收到有黑道危害報案，才派員前往查察，釐清並確定無安全顧慮後，警方立即離開現場。

刑事局表示，掃黑是當前重點工作，警察機關接獲有黑道幫派情資或有人身安全遭脅迫危害等情資，立即應到場處理，以防止危害發生。警方對於民眾報案，秉持毋枉毋縱原則，積極查處，不過報案人如有報假案或有誣告情事，警方絕不寬貸，也會追究到底。

泰山董事長詹景超，指控市場派龍邦董事長劉偉龍，這個月20日帶著自稱刑事局警官，闖入公司正在進行的審議委員會，強行帶走獨董杜英達，公權力遭濫用。

刑事局今早澄清，20日下午16時20分許，接獲劉姓股東報案，杜遭黑道分子脅迫，因正在開會，無法到警察局報案，請警方派員陪同前往會場，確認杜是否有遭恐嚇等情事並協助報案。