聯華大火再添一亡魂 第一天上班女移工離世共釀八死

聯華食品彰化北斗廠25日發生大火，其中，39歲印尼籍女作業員來台第一天上班就遇火劫，雖轉送彰化基督教醫院經過三天搶救，仍在今天下午因多重器官衰竭，搶救無效不幸過世，讓這次火災再添一亡魂，共已造成8人死亡、14人受傷，。

彰基醫務秘書、急診暨重症醫學部主任林晏任醫師表示， 39歲女性移工在火場吸入大量的濃煙一氧化碳中毒，送到員林基督教醫院的時候已經呈現OHCA、心跳停止，在員基時經歷4次次電擊、插管及CPR 50分鐘，甚至置放葉克膜後，緊急轉送彰基醫學中心治療，在治療的過程中，發現一氧化碳中毒的情況相當嚴重，在火塲已經有嚴重的腦部缺氧病變，進而引起多重器官衰竭；今日中午的時候狀況就有變差、心跳減緩，下午的時候，這位病人仍然搶救無效不幸過世，醫護人員都相當的難過與不捨。