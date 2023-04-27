聯華大火再添一亡魂 第一天上班女移工離世共釀八死
聯華食品彰化北斗廠25日發生大火，其中，39歲印尼籍女作業員來台第一天上班就遇火劫，雖轉送彰化基督教醫院經過三天搶救，仍在今天下午因多重器官衰竭，搶救無效不幸過世，讓這次火災再添一亡魂，共已造成8人死亡、14人受傷，。
彰基醫務秘書、急診暨重症醫學部主任林晏任醫師表示， 39歲女性移工在火場吸入大量的濃煙一氧化碳中毒，送到員林基督教醫院的時候已經呈現OHCA、心跳停止，在員基時經歷4次次電擊、插管及CPR 50分鐘，甚至置放葉克膜後，緊急轉送彰基醫學中心治療，在治療的過程中，發現一氧化碳中毒的情況相當嚴重，在火塲已經有嚴重的腦部缺氧病變，進而引起多重器官衰竭；今日中午的時候狀況就有變差、心跳減緩，下午的時候，這位病人仍然搶救無效不幸過世，醫護人員都相當的難過與不捨。
目前在加護病房的另一位43歲男性病患，雖然本來昏迷指數只有3分，但是經過緊急插管以及用呼吸器搶救後，經過三天醫療團隊的治療，狀況逐漸穩定，在今日已經能夠拔管，並且能夠跟醫護人員交談，這對於醫護人員及家屬來說都相當的振奮，病患情況也暫時脫離險境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言