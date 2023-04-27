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聯華大火再添一亡魂 第一天上班女移工離世共釀八死

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化基督教醫院長陳穆寬昨天曾親自探視聯華食品大火的印尼籍女傷患。圖／彰基提供
彰化基督教醫院長陳穆寬昨天曾親自探視聯華食品大火的印尼籍女傷患。圖／彰基提供

聯華食品彰化北斗廠25日發生大火，其中，39歲印尼籍女作業員來台第一天上班就遇火劫，雖轉送彰化基督教醫院經過三天搶救，仍在今天下午因多重器官衰竭，搶救無效不幸過世，讓這次火災再添一亡魂，共已造成8人死亡、14人受傷，。

彰基醫務秘書、急診暨重症醫學部主任林晏任醫師表示， 39歲女性移工在火場吸入大量的濃煙一氧化碳中毒，送到員林基督教醫院的時候已經呈現OHCA、心跳停止，在員基時經歷4次次電擊、插管及CPR 50分鐘，甚至置放葉克膜後，緊急轉送彰基醫學中心治療，在治療的過程中，發現一氧化碳中毒的情況相當嚴重，在火塲已經有嚴重的腦部缺氧病變，進而引起多重器官衰竭；今日中午的時候狀況就有變差、心跳減緩，下午的時候，這位病人仍然搶救無效不幸過世，醫護人員都相當的難過與不捨。

目前在加護病房的另一位43歲男性病患，雖然本來昏迷指數只有3分，但是經過緊急插管以及用呼吸器搶救後，經過三天醫療團隊的治療，狀況逐漸穩定，在今日已經能夠拔管，並且能夠跟醫護人員交談，這對於醫護人員及家屬來說都相當的振奮，病患情況也暫時脫離險境。

彰基醫務秘書、急診暨重症醫學部主任林晏任醫師。圖／彰基提供
彰基醫務秘書、急診暨重症醫學部主任林晏任醫師。圖／彰基提供

聯華 火災

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