北市高齡行人死亡案逾8成違規 警方加強宣導

台北市警察局統計，今年1月至4月24日共發生14件高齡長者當場或24小時內死亡交通事故，且12件為自身違規，為加強高齡長者用路安全，交通警察大隊今天特地到龍山寺宣導交安。

交通警察大隊和市警局萬華分局今天一同到龍山寺宣導交安，現場除播放交通安全案例影片外，還透過有獎徵答方式介紹正確用路安全觀念，以強化高齡長者交安觀念。

交大大隊長陳勇華表示，今天活動宣導目的主要是針對高齡長者，統計今年1月至4月24日已發生行人A1（造成人員當場或24小時內死亡之交通事故）事故30件，其中14件為65歲以上高齡長者（前5年同期平均為9.2件），且有12件肇因為自身違規所致，比例高達85.71%，又以「闖紅燈」8件最多，屬高風險族群。

另外，車輛肇事原因則以「搶越行人穿越道」6件最多、「未注意車前狀況」5件次之。

為提升行人通行環境安全，交通大隊透過新聞稿表示，台北市政府已成立「行人安全友善計畫專案小組」，警局也制訂今年第2季加強高風險對象（高齡長者及行人）交通事故防制計畫，並於3月下旬宣布針對「車輛不停讓行人」、「行人違規」、「車輛行駛騎樓、人行道」及「人行道違停」等易肇事違規項目精準執法。

根據交通大隊統計今年3月22日至4月20日執行成效，首先「車輛不停讓行人」部分，共計取締2954件，較去年同期增加1253件；「行人違規」共取締3936件，較去年同期增加517件。

「車輛行駛騎樓、人行道」部分，共取締4607件，較去年同期增加2470件；「人行道違停」部分則計1萬6000件，較去年同期增加3108件。

交通警察大隊呼籲，車輛通過路口慢看停，且行經行人穿越道時，務必暫停讓行人優先通行；民眾也應多關心家中長輩外出用路習慣，提醒穿越道路應停看聽，並利用「行人穿越道」、「人行天橋」或「人行地下道」等設施，千萬不可在劃有「分向限制線（雙黃線）」或分隔島、護欄的路段任意穿越。