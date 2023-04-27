快訊

獨／預告4月大規模開挖卻仍沒動靜？新竹棒球場最新狀況曝光

為何竹北天坑意外一再發生？結構專家點出2關鍵原因

公東高工遭列專輔學校 私校工會：偏鄉技職教育敲警鐘

北市高齡行人死亡案逾8成違規 警方加強宣導

中央社／ 台北27日電

台北市警察局統計，今年1月至4月24日共發生14件高齡長者當場或24小時內死亡交通事故，且12件為自身違規，為加強高齡長者用路安全，交通警察大隊今天特地到龍山寺宣導交安。

交通警察大隊和市警局萬華分局今天一同到龍山寺宣導交安，現場除播放交通安全案例影片外，還透過有獎徵答方式介紹正確用路安全觀念，以強化高齡長者交安觀念。

交大大隊長陳勇華表示，今天活動宣導目的主要是針對高齡長者，統計今年1月至4月24日已發生行人A1（造成人員當場或24小時內死亡之交通事故）事故30件，其中14件為65歲以上高齡長者（前5年同期平均為9.2件），且有12件肇因為自身違規所致，比例高達85.71%，又以「闖紅燈」8件最多，屬高風險族群。

另外，車輛肇事原因則以「搶越行人穿越道」6件最多、「未注意車前狀況」5件次之。

為提升行人通行環境安全，交通大隊透過新聞稿表示，台北市政府已成立「行人安全友善計畫專案小組」，警局也制訂今年第2季加強高風險對象（高齡長者及行人）交通事故防制計畫，並於3月下旬宣布針對「車輛不停讓行人」、「行人違規」、「車輛行駛騎樓、人行道」及「人行道違停」等易肇事違規項目精準執法。

根據交通大隊統計今年3月22日至4月20日執行成效，首先「車輛不停讓行人」部分，共計取締2954件，較去年同期增加1253件；「行人違規」共取締3936件，較去年同期增加517件。

「車輛行駛騎樓、人行道」部分，共取締4607件，較去年同期增加2470件；「人行道違停」部分則計1萬6000件，較去年同期增加3108件。

交通警察大隊呼籲，車輛通過路口慢看停，且行經行人穿越道時，務必暫停讓行人優先通行；民眾也應多關心家中長輩外出用路習慣，提醒穿越道路應停看聽，並利用「行人穿越道」、「人行天橋」或「人行地下道」等設施，千萬不可在劃有「分向限制線（雙黃線）」或分隔島、護欄的路段任意穿越。

人行道 警察

延伸閱讀

毒品案個資外洩　北市松山刑警住處遭檢警調搜索

涉偷查洩漏民眾個資　北市松山分局偵查佐遭約談

「60萬買一條人命很划算了」 北市刑警栽槍恐嚇又洩密二審仍重判

台中北屯校前淪為「行人地獄」 民代+台電讓道改善

相關新聞

為何竹北天坑意外一再發生？結構專家點出2關鍵原因

新竹竹北正在進行的建案「豐采520」旁，發生天坑吞特斯拉意外，震驚全國，為何天坑意外一再發生？專家點出兩大關鍵，地下室開...

竹北天坑／遠百臉書發文「我們特斯拉在1樓不在B1呦」 網呼好幽默

新竹竹北驚見天坑，還吞掉一台特斯拉，引發輿論，遠東百貨竹北店在臉書上幽默「我們的特斯拉在1樓，不在B1呦！」引發網友討論...

中正紀念堂蔣公銅像「遭開槍」 1分鐘現場影片曝

陳姓男子今天下午2點多，攜帶漆彈槍闖入中正紀念堂，一個箭步直接朝向蔣中正銅像「開槍攻擊」，中正紀念堂駐警隊見狀，立刻上前...

去年至今已6次崩塌…2月才復工又出包 竹縣府揭竹北天坑再現原因

新竹竹北天坑再現，位置就在竹北喜來登飯店旁，整輛車被天坑吞食掉進洞，這次竟是第6次塌陷，今天下午2點半新竹地檢到現場調查...

影／外地客打爆澎湖人 陳光復：這種觀光客「嘜來」

澎湖洪姓男子昨午在203縣道東衛岔路口和騎車的王姓遊客擦撞，結果王男竟夥同好友痛毆洪男，引起澎湖人民怨，警方帶回4男2女...

高雄轎車被砸滋事者和車主全不見 警查出事有蹊蹺

高雄市1輛藍色轎車18號凌晨駛入左營區一處巷弄，遭人追至持球棒狠砸，擋風玻璃破碎，住戶聽見異聲報警；警方抵達，卻發現滋事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦